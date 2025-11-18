Live TV

Se modifică modul în care interacționăm cu 112. Vom vorbi mai puțin până primim ajutor

Data publicării:
ambulanta smurd
Foto: ISU

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu, a anunţat, marţi, că urmează să fie realizat un model unitar de organizare a dispecerizării, astfel încât să se reducă timpul de intervenţie, iar o persoană care sună la 112 să vorbească cu un singur dispecer. Acesta va direcţiona solicitarea direct echipei din teren. Pînă acum, o persoană carere suna la 112 vorbea şi cu trei dispeceri.

Bogdan Despescu a explicat, marţi, într-o conferinţă de presă, în ce constă proiectul de eficientizare a activităţii de dispecerizare.

”Eficientizarea activităţii de dispecerizare este un alt proiect, o altă temă importantă. Este un concept care a fost aprobat astăzi de domnul ministru Cătălin Predoiu şi priveşte modernizarea activităţii de lucru cu publicul, la nivel de preluare a sesizărilor, în primul rând. Bineînţeles că în cadrul dispeceratelor sunt şi alte activităţi, dar partea importantă este de a gestiona sesizările care vin în număr cel mai mare prin sistemul 112, obiectivul principal fiind îmbunătăţirea intervenţiei operative şi creşterea calităţii serviciilor oferite ai cetăţenilor”, a declarat Bogdan Despescu.

El a adăugat că MAI asigură peste 800 de servicii de permanenţă, cu aproape 6.000 de posturi, majoritatea la nivel judeţean, dar există prezenţă pe acest mecanism de lucru şi la nivelul poliţiilor municipale, şi în zona rurală.

Despescu a explicat că noul concept prevedere alocarea a 20% din personal către activitatea din stradă.

”Pentru eficientizarea activităţii, noul concept prevede realocarea a 20% din personal către activitatea efectiv din stradă, vorbim de activităţi operative în relaţia cu cetăţeanul. Reforma introduce un model unitar de organizare a dispecerizării, un dispecerat la nivel judeţean şi aici am preluat din semnalările cetăţenilor, o parte dintre cei care au apelat la serviciul 112 ne-au solicitat o operaţionalizare a acestui mod de lucru cât mai rapidă, pentru că astăzi un cetăţean care sună la 112 este preluat de operatorul de la STS, este direcţionat către dispeceratul de la nivel judeţean, iar dacă problema este într-o localitate, este direcţionat către alt dispecerat şi avem trei niveluri”, a afirmat secretarul de stat.

El a subliniat că va exista un singur nivel de discuţie între personalul MAI şi cetăţean.

”La nivelul structurilor din minister, ne propunem să avem un singur nivel de discuţie între operatorul, personalul MAI şi cetăţean, iar sesizarea care a fost transmisă de către cetăţean să fie direcţionată de către cel din dispecerat într-o formulă rapidă către patrula, către echipa din teren fără a mai trece printr-un alt intermediar. Acesta este modul în care ne dorim să funcţionăm, relaţie de discuţie rapidă cu cetăţeanul şi direcţionare rapidă a echipelor din teren”, a transmis Bogdan Despescu.

El a adăugat că timpii de reacţi vor fi mai mici.

”Prin acest concept, cu siguranţă, vor fi timpi mai mici de reacţie. Asigurăm un mod de lucru mult mai eficient de integrare a resurselor între Poliţie, Jandarmerie şi alte structuri, în principal acolo unde funcţionează Poliţia de Frontieră. Avem un mod pe care ne-l dorim standard la nivel de proceduri şi, bineînţeles, procesarea rapidă a unor volume crescute de date”, a afirmat Despescu.

El a precizat că acest proces este susţinut de digitalizare şi utilizarea mai multor platforme.

”Noi am lucrat în ultima perioadă la aceste platforme şi avem astăzi o zona importantă acoperită cu GPS, de exemplu, la patrule pe care noi avem LPR-uri pe aceste autospeciale. Sunt sisteme de colectare a datelor care funcţionează. Bineînţeles, modalitatea de a vedea pe dispozitivele din dispecerate locul unde sunt patrulele poziţionate. Sunt mult mai multe capabilităţi pe care le-am dezvoltat şi toate acestea vor permite celor din dispecerat să aibă o imagine din teren şi, în acelaşi timp, să vadă nevoia de suplimentare cu resursă. Implementarea şi pe acest concept este stabilită într-un calendar. Începem tot din decembrie 2025 şi continuăm pe parcursul anului 2026 şi obiectivul nostru este de a optimiza activităţile, reducem prin acest mod birocraţia şi creştem capacitatea de reacţie a structurilor”, a declarat secretarul de stat.

El a anunţat şi implementarea a două proiecte pilot pe acest domeniu.

”Primul proiect pilot, pentru că ne dorim şi proiect pilot pe acest domeniu, unde vom integra alături de Poliţie, Frontiera, Jandarmeria, va fi operaţionalizat în două locaţii şi aici vorbim de o locaţie pe care o analizăm la frontiera internă, cred că cel mai oportun va fi la graniţa cu Bulgaria, şi o a doua locaţie va fi la frontiera externă, credem că cel mai oportun va fi pe zona Moldovei, dar vom decide în funcţie de toate datele pe care le vom colecta”, a afirmat Bogdan Despescu.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
4
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
5
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului: "El crede că e deștept, dar e idiot!"
Digi Sport
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului: "El crede că e deștept, dar e idiot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
IMG_0483-scaled
Protest al angajaților din Parlament, nemulțumiți de tăierile de...
Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică în...
ludovic orban
Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui...
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Parlamentul a votat creșterea impozitelor locale. Vom avea și taxe pe...
Ultimele știri
FMI ne recomandă impozit progresiv și „noi măsuri fiscale”. Ionuț Dumitru: Cu resurse reduse, plătim salarii mai mari față de media UE
Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina
Cum apără Despescu Poliția Română în scandalul înmulțirii cazurilor de femicid în România: Vorbim de neînţelegeri în familie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
scam
„Votează copilul prietenului meu”, campania periculoasă cu care hackerii încearcă să intre în telefoane. Avertismentul MAI
ambulanta smurd
Apel fals la 112. Un bărbat s-a trezit cu mascații la poartă: Am auzit sirene. Au spus că alergam soția cu pușca prin curte
ambulanta smurd
Scurgere de gaz la Liceul Theodor Pallady. Unitatea a fost evacuată. Distrigaz a depistat un defect la robinetul de intrare și ieșire
certificat de nastere
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie: „Documentele devin nule şi fără valabilitate”
Cătălin Predoiu.
Cătălin Predoiu dă asigurări că niciun angajat nu va rămâne fără loc de muncă după reorganizarea MAI
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: ”Dacă ar fi fost actor, juca...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cum află, de fapt, România cu cine joacă în play-off. Când vor fi trași la sorți tricolorii
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Ce salariu are un soldat român fără Bacalaureat, cu doi ani vechime în armată. Cât câștigă lunar în 2025
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Câți ani sănătoși trăiesc românii? Pensia vine mult mai târziu. Cât timp ducem boala pe picioare?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Haos la un liceu din Ohio. Un cerb a dat buzna prin geamul cantinei în timpul micului dejun
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu