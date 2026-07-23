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Secetă severă în Europa. Expert: „Rezervele de apă se evaporă mai repede din cauza schimbărilor climatice”

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the sun scorches an already cracked earth on a farm in the Australian agricultural town of Walgett
Foto: Profimedia
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Schimbările climatice agravează seceta din acest an în Europa, în timp ce căldura extremă epuizează rezervele de apă, susţin oamenii de ştiinţă într-o analiză publicată joi, relatează AFP, potrivit News.ro.

Numeroase ţări europene sunt afectate de secetă în această vară. Franţa se teme că recolta de porumb va fi cea mai slabă din ultimii 50 de ani, în timp ce România a restricţionat accesul fermierilor la apă pentru irigarea culturilor.

Olanda a declarat săptămâna trecută o penurie de apă, iar şapte insule greceşti au decretat starea de urgenţă din cauza secetei, pentru a-şi conserva resursele de apă.

Deşi schimbările climatice nu au fost cauza lipsei de precipitaţii observate între aprilie şi iunie anul acesta, potrivit reţelei de oameni de ştiinţă World Weather Attribution (WWA), acestea au contribuit direct la căldura extremă, care accelerează evaporarea apei din sol.

Condiţiile propice evaporării apei au fost de 80 de ori mai frecvente în Europa de Vest şi de 40 de ori mai frecvente în Europa de Est între ianuarie şi iunie, comparativ cu era preindustrială, a indicat WWA.

„Căldura extremă devine principalul factor al secetei pe continentul nostru”, a declarat Sarah Kew, climatolog la Institutul Regal de Meteorologie din Ţările de Jos.

„Constatăm că rezervele de apă se evaporă din solurile şi râurile noastre mai repede decât s-ar fi întâmplat într-o lume fără schimbări climatice, transformând ceea ce ar fi fost perioade de secetă gestionabile în secete severe”, a adăugat ea.

Oamenii de ştiinţă au indicat că aceste rezultate arată că schimbările climatice modifică modul în care se formează secetele în Europa: lipsa precipitaţiilor joacă acum un rol mai puţin important, în timp ce aerul mai cald, care împiedică apa de ploaie să rămână în sol, contribuie mai mult la acest fenomen.

Conform analizei WWA, secetele solurilor agricole sunt acum de cinci ori mai frecvente în Europa de Vest din cauza schimbărilor climatice, iar în Europa de Est sunt de unsprezece ori mai frecvente.

Editor : C.L.B.

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