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Secţia ATI pentru nou-născuţi de la Marie Curie se mărește cu 20 de paturi, anunță Alexandru Rogobete

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Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă. Foto: Profimedia
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Secţia de terapie intensivă pentru nou-născuţi de la Spitalul pentru copii „Marie Curie” din Bucureşti, care este cea mai modernă din ţară, îşi va extinde capacitatea cu 20 de paturi, a anunţat, joi, Alexandru Rogobete. Operaţionalizarea acestora va fi realizată etapizat, în funcţie de personalul medical disponibil, a precizat ministrul Sănătăţii.

„Este, aş putea spune, cea mai performantă secţie de terapie intensivă nou-născuţi din România şi din câte am înţeles din regiunea europeană. Ce am văzut aici mi-aş dori să văd în cât mai multe spitale în viitorul apropiat. (...) Capacitatea secţiei de terapie intensivă nou-născuţi se măreşte semnificativ de la 27 de paturi câte erau înainte cu încă 10 pe un etaj, 10 pe celălalt etaj. Deci, discutăm de 20 de paturi noi de terapie intensivă”, a declarat ministrul, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, principala provocare pentru punerea în funcţiune a întregii capacităţi este asigurarea resursei umane necesare.

El a spus că, în urma deblocării a 7.000 de posturi în luna iunie, la spital au fost ocupate aproximativ 80 de posturi de asistente medicale, dintre care opt pentru terapia intensivă neonatală.

„Vreau să văd câte posturi din cele 7.000 deblocate în iunie au fost scoase la concurs şi ocupate aici. Am înţeles că s-au ocupat în jur de 80 de posturi de asistente medicale şi pentru terapie intensivă opt, dar este nevoie, evident, de mai multă resursă umană. (...) Am solicitat un necesar astfel încât la începutul anului viitor să pot realoca din ce s-a aprobat anul acesta, astfel încât să devină funcţională. Înţelegerea pe care am avut-o, şi cred că este o abordare corectă, este de a operaţionaliza pe rând. Cu cât se aduce mai multă resurse umană care începe să parcurgă acea curbă de învăţare specifică pentru secţia de terapie intensivă se vor mai debloca câte trei, câte patru, câte cinci paturi, astfel încât să nu existe blocaje din acest punct de vedere”, a explicat Alexandru Rogobete.

Finanţarea Secţiei de terapie intensivă neonatologie se face prin Ministerul Sănătăţii prin Programul acţiuni prioritare neonatologie.

Rogobete a evidenţiat şi modelul de colaborare dintre instituţiile statului, organizaţiile neguvernamentale şi mediul privat, care a făcut posibilă realizarea investiţiei. Finanţarea construcţiei a fost asigurată în proporţii aproximativ egale de Ministerul Sănătăţii şi de contribuţiile neguvernamentale, la care s-au adăugat circa două milioane de euro din economiile spitalului, a amintit el.

„Ce vedem în această clădire este, de fapt, parteneriatul corect, transparent, fără gălăgie dintre instituţiile centrale, dintre organizaţiile neguvernamentale şi colaborarea excelentă cu industria care a ales să susţină această construcţie. Mă bucur când văd că statul român are capacitatea să colaboreze fără gălăgie cu instituţiile neguvernamentale pentru a lăsa ceva în urmă. Practic, jumătate a dat Ministerul Sănătăţii, jumătate este din contribuţia neguvernamentală şi este un lucru excepţional. Undeva la 2 milioane au fost puse la dispoziţie şi din economiile spitalului şi, domnule manager, vă felicit”, a transmis ministrul Sănătăţii.

Conform acestuia, în ultimii trei ani, 36 de maternităţi din România au beneficiat de fonduri europene destinate dotării cu echipamente medicale şi reabilitării spaţiilor existente în cadrul programelor de dezvoltare a neonatologiei.

El a remarcat în timpul vizitei şi centrul de simulare medicală amenajat în cadrul clădirii, care permite desfăşurarea unor activităţi moderne de pregătire practică pentru studenţi, medici rezidenţi, medici specialişti şi asistente medicale, cu ajutorul unor echipamente performante.

Rogobete a mai evidenţiat sistemul digital de gestionare a medicamentelor din secţie, care permite urmărirea în timp real a circuitului acestora, inclusiv identificarea persoanei care le-a prescris şi a celei care le-a ridicat, a cantităţilor şi a momentului administrării.

Editor : C.L.B.

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