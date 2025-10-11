Ședință cu scandal într-o primărie din Călărași, după ce un consilier local a apărut cu un pistol la brâu. Primarul a chemat Poliția

Ședință cu scandal într-o primărie din Călărași, după ce un consilier local a apărut cu un pistol la brâu. A susținut că are permis și dreptul să poarte arma, deși legea le interzice total în instituții publice. Spiritele s-au încins, așa că primarul a cerut intervenția poliției.

Ionel Matei, administratorul public al orașului Budești, județul Călărași: La un moment dat zice: aici e căldură mare. Când a desfăcut aia, hopa, am văzut pistolul.

Momente tensionate la o ședință a consilierilor locali din orașul Budești, județul Călărași. La începutul întrunirii, după ce un consilier USR și-a dat jos sacoul, colegii săi au constatat cu stupoare că acesta purta un pistol.

Mihai Ilie, primarul orașului Budești, județul Călărași: La momentul începerii ședinței, domnul Răducu și-a dat geaca de pe el, ce cald este aici și am văzută pistol. Am spus: Domnul Valentin, plecați la a vânătoare? De ce, domnul primar? Păi sunteți într-o instituție publică, nu aveți dreptul de a purta arme, chiar dacă e letal sau neletal, într-o instituție. Nu, că am permis de port-armă. Domnule, zic, vă rog frumos părăsiți sala, zic pentru că eu nu încep nicio ședință.

În cele din urmă, primarul liberal a chemat Poliția.

Bianca Ghiveci, purtător de cuvânt IPJ Călărași: Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din orașul Budești, s-a prezentat la ședință, având asupra sa, într-un top purtat la brâu, o armă neletală de tip pistol, deținută legal. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, iar arma în cauză a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii au stabilit că este vorba despre un pistol cu bile, iar consilierul a fost dus la audieri. La ieșire, el a susținut că a uitat că are arma.

-De ce ați ales să o luați la dumneavoastră în timpul ședinței?

Valentin Răducu, consilier local USR, orașul Budești, județul Călărași: Dar nu știu dacă am ales eu. S-ar putea să fi uitat ceva de genul ăsta. Eu nu pot să mă pronunț în acest moment, atâta timp cât există o anchetă, sunt martor. Am permis de port-armă la mine.

Pe numele consilierului local a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Editor : A.P.