Live TV

Ședință cu scandal într-o primărie din Călărași, după ce un consilier local a apărut cu un pistol la brâu. Primarul a chemat Poliția

Data publicării:
valentin raducu
Valentin Răducu, consilier local USR, orașul Budești

Ședință cu scandal într-o primărie din Călărași, după ce un consilier local a apărut cu un pistol la brâu. A susținut că are permis și dreptul să poarte arma, deși legea le interzice total în instituții publice. Spiritele s-au încins, așa că primarul a cerut intervenția poliției.

Ionel Matei, administratorul public al orașului Budești, județul Călărași: La un moment dat zice: aici e căldură mare. Când a desfăcut aia, hopa, am văzut pistolul.

Momente tensionate la o ședință a consilierilor locali din orașul Budești, județul Călărași. La începutul întrunirii, după ce un consilier USR și-a dat jos sacoul, colegii săi au constatat cu stupoare că acesta purta un pistol.

Mihai Ilie, primarul orașului Budești, județul Călărași: La momentul începerii ședinței, domnul Răducu și-a dat geaca de pe el, ce cald este aici și am văzută pistol. Am spus: Domnul Valentin, plecați la a vânătoare? De ce, domnul primar? Păi sunteți într-o instituție publică, nu aveți dreptul de a purta arme, chiar dacă e letal sau neletal, într-o instituție. Nu, că am permis de port-armă. Domnule, zic, vă rog frumos părăsiți sala, zic pentru că eu nu încep nicio ședință.

În cele din urmă, primarul liberal a chemat Poliția.

Bianca Ghiveci, purtător de cuvânt IPJ Călărași: Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din orașul Budești, s-a prezentat la ședință, având asupra sa, într-un top purtat la brâu, o armă neletală de tip pistol, deținută legal. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, iar arma în cauză a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii au stabilit că este vorba despre un pistol cu bile, iar consilierul a fost dus la audieri. La ieșire, el a susținut că a uitat că are arma.

-De ce ați ales să o luați la dumneavoastră în timpul ședinței?
Valentin Răducu, consilier local USR, orașul Budești, județul Călărași: Dar nu știu dacă am ales eu. S-ar putea să fi uitat ceva de genul ăsta. Eu nu pot să mă pronunț în acest moment, atâta timp cât există o anchetă, sunt martor. Am permis de port-armă la mine.

Pe numele consilierului local a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
viktor orban
4
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
5
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
Adrian Mutu, primul om din România care și-a cumpărat-o! Cât a plătit și decizia spectaculoasă luată FOTO
Digi Sport
Adrian Mutu, primul om din România care și-a cumpărat-o! Cât a plătit și decizia spectaculoasă luată FOTO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote false 100 euro prop copy
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită...
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Reacția ministrului Sănătății în cazul tinerei care a murit după ce a...
Macron Visits Gemmayze District - Beirut
Emmanuel Macron l-a nominalizat pe Sébastien Lecornu pentru postul de...
alexandru rogobete
Rogobete acuză legislaţia pentru numirea managerilor de spitale...
Ultimele știri
Accident grav în județul Cluj. Trei mașini s-au ciocnit. Un bărbat a murit și șase persoane au ajuns la spital
La un pas de o tragedie: Un avion Ryanair a aterizat la Manchester cu combustibil rămas în rezervoare pentru doar 6 minute de zbor
Guvernul și AEP, date în judecată: „Interimatul de la Primăria Capitalei a devenit lipsit de legitimitate democratică”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
N12 PREGATIRI INUNDATII SACI VALUL LUI TRAIAN VO 071025_00771
Stare de alertă în sud și sud-estul României. Școli închise, saci cu nisip montați în orașe, echipe de intervenție mobilizate
eugen radulescu la o sedinta
Oficial BNR: Oamenii vor fi nemulţumiţi nu pentru că au strâns cureaua, ci pentru că nu toată lumea participă la strângerea curelei
nicolas sarkozy suparat
Lui Macron i se cere să-l grațieze pe Sarkozy, pentru ca acesta să nu ajungă la închisoare: „O umilire a statului şi instituţiilor”
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Scandal într-un bar din Călărași. Polițiști atacați de mai mulți bărbați, unul dintre agenți a fost rănit
Independența, Călărași
Un primar din Călărași și-a tăiat salariul și cere eliminarea funcției de viceprimar în numele austerității
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a...
Fanatik.ro
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care...
Adevărul
María Corina Machado dedică Premiului Nobel pentru Pace proaspăt primit „președintelui Trump”, după ce Casa...
Playtech
Chibrite sau chibrituri? Singura formă acceptată de DOOM
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
George Clooney: Bugetul pentru Ocean’s 14 „tocmai a fost aprobat”. Când încep filmările și cine sunt actorii...
Adevarul
O ucraineancă a încercat să intre în România cu un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes
Newsweek
Bărbații au pensia cu 1.600 lei mai mare decât femeile. Recalcularea a crescut diferența. De ce?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Michael J. Fox, amintiri din "Back to the Future". Cum a ajuns să joace în film, deși lucra zi și noapte la o...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu