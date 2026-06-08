Șefa Colegiului Medicilor, despre rezidentul mort de la Floreasca: Adicţii există şi la medici, şi la alte profesii

Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, a afirmat că nu poate face niciun fel de afirmaţii despre moartea medicului rezident de la Spitalul Floreasca până când nu sunt finalizate rezultatele raportului medico-legal. Ea a precizat, fără a se referi la acest caz, că adicţii există şi la medici, dar şi la alte profesii, subliniind că aceasta nu este o problemă a medicului român.

Cătălina Poiană a fost întrebată, luni, într-o conferinţă de presă, despre cazul medicului de la Spitalul Floreasca care ar fi murit în urma unei supradoze şi dacă există anumite reguli care reglementează accesul medicilor la aceste tipuri de substanţe, potrivit News.ro.

„Referitor la acest caz punctual nu pot să fac niciun fel de afirmaţie până când nu văd rezultatele raportului medico-legal. Nu aş vrea să facem niciun fel de afirmaţie, speculaţie, până când nu avem aceste rezultate. Ceea ce pot să vă spun - fără să mă refer la acest caz la care nu am informaţiile necesare pentru a trage vreo concluzie - este că adicţii există şi la medici, şi la alte profesii, există şi la medici din străinătate şi la alte profesii din străinătate, aceasta nu este o problemă a medicului român”, a afirmat Cătălina Poiană.

Ea a explicat că studii recente arată că nu este clară asocierea dintre burnout şi abuzul de substanţe.

„Avem burnout, ştim acest lucru. Burnoutul se însoţeşte şi aceste date pe care vi le spun sunt dintr-un recent studiu făcut la nivel european în 2023, burnoutul se asociază cu depresie, anxietate, se poate asocia cu tendinţe suicidale, nu este însă la fel de clară asocierea dintre burnout şi abuzul de substanţe şi adicţii, considerându-se că în această categorie intervin şi mulţi alţi factori ambientali, de viaţă personală, de personalitate a individului respectiv. Această suprasolicitare a medicului care este atât pentru medicul rezident, cât şi pentru celelalte categorii de medici înseamnă o oboseală adunată şi această suprasolicitare poate să te supună mai uşor greşelii. Mă refer nu doar la actul medical, ci mă refer la greşeli în general”, a mai afirmat Cătălina Poiană.

Ea a adăugat că după ce va fi stabilită cauza decesului medicului rezident se va putea vedea ce se poate face pentru a preîntâmpina astfel de cazuri pe viitor.

„Moartea unui tânăr este o tragedie şi cred că trebuie să ne întrebăm ce a fost acolo, trebuie să aşteptăm să vedem care a fost cauza reală a acestui deces şi să vedem ce anume se poate face ca să preîntâmpinăm sau să reducem pe cât se poate aceste lucruri pe viitor”, a afirmat preşedintele Colegiului Medicilor.

Întrebată dacă a mai auzit de medici care se droghează pentru a rezista în gărzi, Cătălina Poiană a răspuns: „Nu sunt în măsură să vă dau o cifră. Nu am niciun fel de dovadă palpabilă, nu am cum să vă confirm această întrebare”.

Un medic rezident la Spitalul de Urgenţă Floreasca, în vârstă de 32 de ani, a fost găsit mort în toaleta unităţii sanitare, cazul fiind cercetat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Omoruri.

Editor : B.E.