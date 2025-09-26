Live TV

Șefii ANPC Sebastian Hotca și Paul Anghel pot reveni la conducerea instituției, a decis Curtea de Apel Bucureşti

Data publicării:
sigla ANPC
Foto: Inquam Photos/Alexandra Pandrea
Din articol
Decizii definitive

Şeful interimar al ANPC Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj, pot reveni la conducerea instituției, după ce Curtea de Apel Bucureşti a ridicat măsura controlului judiciar dispusă în cazul lor. Decizia magistraţilor este definitivă.

„Admite, în parte, plângerea formulată de către inculpatul Anghel Paul-Silviu împotriva ordonanţei nr. 19/18/P/2025, din data de 19.09.2025, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA – Serviciul Teritorial Timişoara, prin care s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar (...) dispune încetarea obligaţiei de a nu desfăşura activitatea/atribuţiile, exclusiv corespunzătoare funcţiei de director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul ANPC, în exercitarea căreia se reţine că a comis infracţiunea”, este sentinţa pronunţată, vineri, de către magistraţii Curţii de Apel Bucureşti, potrivit News.ro. 

O decizie similară a fost pronunţată şi în cazul lui Sebastan Ioan Hotca.

„Admite, în parte, plângerea formulată de către inculpatul Hotca Sebastian-Ioan împotriva ordonanţei nr. 19/18/P/2025, din data de 19.09.2025, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA – Serviciul Teritorial Timişoara, prin care s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art. 213 alin. 6 C.proc.pen. dispune încetarea obligaţiei de a nu desfăşura activitatea/atribuţiile corespunzătoare funcţiei de preşedinte al ANPC, în exercitarea căreia se reţine că a comis infracţiunea”, este decizia magistraţilor.

Măsura controlului judiciar a fost menţinută în cazul ambilor, alături de celelalte interdicţii.

Decizii definitive

Deciziile magistraţilor Curţii de Apel Bucureşti sunt definitive.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Timişoara au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 19 septembrie 2025, faţă de inculpatul Nedelcea Constantin-Flavius, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, pentru comiterea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată”, anunţa DNA, în 19 septembrie.

De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile începând cu data de 19 septembrie 2025, faţă de inculpaţii:

- Hotca Sebastian Ioan , la data faptei şi în prezent vicepreşedinte al Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), cu atribuţii de preşedinte, pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

- Paul Anghel-Silviu, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru comiterea infracţiunii de şantaj

Conform anchetatorilor, în perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025, Hotca Sebastian Ioan, la instigarea lui Nedelcea Constantin Flavius, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcţia de conducere deţinută la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin, într-o altă funcţie de conducere în cadrul A.N.P.C., prin încălcarea dispoziţiilor art. 507 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituţiei.

„Cu toate că ocupase funcţia de comisar şef adjunct al Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024), şase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcţia de conducere respectivă pe o funcţie de şef serviciu în cadrul A.N.P.C. În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora”, explica DNA.

La data de 29 august 2024, Paul Anghel, în calitate de director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul A.N.P.C., cu sprijinul unei alte persoane din cadrul A.N.P.C., ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin ameninţări, intimidări şi presiuni pentru ca aceasta să renunţe la funcţia deţinută şi să rămână în concediul pentru creşterea copilului.

„Ulterior, la data de 08 septembrie 2025, inculpatul Nedelcea Constantin Flavius, care ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanţi, în scopul îngreunării cercetărilor”, relatau anchetatorii.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Hotca şi Anghel trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoana vătămată menţionată în ordonanţele de dispunere a controlului judiciar; să nu desfăşoare activitatea/atribuţiile corespunzătoare funcţiei de preşedinte al A.N.P.C., respectiv director general în cadrul A.N.P.C., în exercitarea cărora ar fi comis infracţiunile.

Ultima dintre prevederi a fost înlăturată prin decizia de vineri a judecătorilor.

Editor : C.L.B.

