Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”

exercitiu militari romani, bucuresti
Militari români. Foto. Profimedia
Cât de pregătită e Armata României pentru apărare

Şeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat miercuri, întrebat care este procedura prin care pot fi mobilizaţi români din străinătate în cazul unei situaţii de război, că „este o datorie constituţională a fiecăruia şi o obligaţie legală”. „Important este ca România să aibă o masă mare a populaţiei care să ducă efortul de război”, spune acesta.

„Apărarea naţională este o datorie constituţională pentru fiecare cetăţean al României. Drept urmare, indiferent că avem domicilul stabil în România sau în afara teritoriului naţional, ordinele de mobilizare vor fi eliberate. În conformitate cu proiectul de Lege 446, care sper din tot sufletul ca astăzi să fie aprobat, termenul de prezentare la unităţile în care sunt luaţi în evidenţă este modificat la 15 zile. Nu aş putea să fac acum o supoziţie câţi dintre cei care au domicilul stabil în străinătate se vor prezenta la mobilizare. Dar, repet, este o datorie constituţională a fiecăruia şi o obligaţie legală”, a declarat şeful Statului Major al Armatei, într-o conferință de presă, potrivit News.ro. 

El a precizat că, dacă avem un procent de 83% la mobilizarea pentru exerciţii, înseamnă că mai avem cetăţeni responsabili.

„Avem o populaţie responsabilă. Dacă avem procent de prezentare peste 80- 83%, înseamnă că încă mai avem cetăţeni responsabili care privesc siguranţa naţională ca o necesitate a fiecărui cetăţean. Procentele respective, pe mine mă mulţumesc Da, este natura umană ca, în cazul unui conflict, parte din cetăţenii României să aleagă să părăsească teritoriul naţional. Am văzut şi în Ucraina, dar în egală măsură am văzut şi imediat după Revoluţie. Foarte mulţi tineri au ales să plece din ţară. Important e să avem o masă mare a populaţiei care să ducă efortul de război. Despre asta este vorba. Vom avea şi cetăţeni care vor decide. Vor fi opţiuni individuale, dar noi ca politică de stat trebuie să încurajăm ca cetăţeanul român şi trebuie să facem educaţie în acest sens, să fie responsabil şi să îndeplinească misiunile constituţionale, atribuţiile constituţionale”, a mai afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

Cât de pregătită e Armata României pentru apărare

Generalul Gheorghiţă Vlad a fost întrebat și cât de pregătită este Armata României, inclusiv la rezervişti, să facă faţa unei invazii venite din partea Federaţiei Ruse.

„Trebuie să vedem cât de pregătită este Armata României pentru apărare, nu neapărat pentru o ameninţare venită din partea Federaţiei Ruse. Armata României este foarte bine pregătită. În ultimii ani am avut foarte multe activităţi de instruire, în context naţional şi în context internaţional. De mai bine de 20 de ani participăm în diferite teatre de operaţii cu contingente foarte consistente. Avem un program foarte ambiţios de înzestrare. V-am dat doar câteva dintre ingredientele care ne conduc la concluzia că suntem o armată pregătită. Din toate aprecierile pe care le-am primit din partea partenerilor, pot să afirm cu tărie că Armata României este la un nivel de pregătire foarte bun”, a afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

El a adăugat că doreşte recuperarea deficitului de capabilitate pe care nu am reuşit să-l completăm în ultimii 30 de ani.

„Mi-aş dori să am mai multe resurse la dispoziţie şi când vorbesc de resurse nu mă refer numai la cele financiare, astfel încât să putem să recuperăm deficitul de capabilitate pe care nu am reuşit să-l completăm în ultimii 30 de ani. Şi aici mă refer şi la personal, şi la tehnică de luptă, şi la cadrul legislativ, dar s-au făcut paşi foarte importanţi în ultimii ani. Sunt mai mult decât optimist că în perioada imediat următoare o să creăm toate condiţiile necesare pentru a atinge ţintele de capabilităţi 25.

În ultima vreme am văzut că şi domnul ministru al Apărării a ieşit cu explicaţii în sensul acesta, referitor la ţintele de capabilităţi. Sunt nişte standarde stabilite la nivelul alianţei şi toate armatele din ţările membre NATO trebuie să îndeplinească aceste condiţii. Şi noi ne străduim ca ţară, ca armată să atingem aceste condiţionalităţi operaţionale astfel încât să ne îndeplinim şi misiunile referitoare la apărarea colectivă”, a mai declarat şeful Statului Major al Apărării.

