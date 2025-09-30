Șeful cancelariei lui Bolojan, Mihai Jurca, la Interviurile Digi24.ro: „Ce nu plătim acasă, să nu plătim nici din bani publici”

Mihai Jurca, șeful Cancelariei lui Ilie Bolojan, a fost prezent în direct la Interviurile Digi24.ro. În urmă cu două luni, de la Guvern se promitea reducerea risipei bugetare: angajați mai puțini în birourile de la Palatul Victoria, dar și tăierea cheltuielilor exagerate de protocol - mai puțini șoferi pentru demnitari și mai puține mese în timpul ședințelor. Dacă s-a dus la bun sfârșit promisiunea, dar și ce economii s-au făcut, aflați la Interviurile Digi24.ro.

Despre întâlnirea cu sindicatele din Guvern:

Nu a fost o discuție tensionată, nu din punctul meu de vedere. Am mai anunțat aceeași măsură prezentată public, legată de reorganizarea Cancelariei. Are ca principal obiectiv reducerea ineficienților și reducerea risipei. Cei 40% sunt cifre anunțate și pe care le susțin în continuare. Ele trebuie să capete forma legislativă corectă și să urmeze un proces corect.

Despre reorganizarea Cancelariei:

Cei profesioniști nu au de ce să își facă griji.

Noi putem să discutăm cu reprezentanții angajaților, lucru pe care l-am făcut și acum, l-am făcut și acum o lună și jumătate, îl vom mai face. Să discuți cu fiecare angajat, pentru mine, e imposibil. Când vom avea proiectul legislativ, cu date clare, îl vom discuta. Respect decizia oricărui coleg, dar consider că analiza a fost și este obiectiv făcută, pe baza unei experiențe din ultimele 2-3 luni și pe baza unor lucruri pe care le-am citit.

Ce cheltuieli au fost reduse la Cancelaria prim-ministrului - Mașini:

Am lucrat mai mult la partea de cheltuieli în ultimele luni.

Cheltuielile cele mai mari au fost cheltuielile cu autovehiculele. Prima fază a fost să reducem numărul autovehiculelor. De la 848.000 de lei lunar, la 400.000 de lei lunar, iar ulterior vom ajunge la 40.000 de lei lunar.

Au fost 30 de mașini, acum sunt 15. Șoferii sunt angajații RA-APPS. Vor rămâne acolo.

De la 1 octombrie vom renunța la șoferi. Toți demnitarii vor avea mașini de serviciu, dar nu vom mai avea șoferi. Eu am din partea SPP mașină și pază.

E posibil să avem colegi fără permis de conducere, la instituția din care provin de la nivel local nu existau șoferi. Colegii fără permis ori foloseau ajutorul unui coleg care putea să conducă mașina de serviciu, ori găsea o altă formulă prin care să rezolve o problemă de serviciu. Într-o companie sau alte zone ale sferei publice, există secretari de stat care își conduc propriile mașini. Dacă șeful redacției de la Digi își conduce propria mașină, nu văd nicio problemă.

Ce cheltuieli au fost reduse la Cancelaria prim-ministrului - Protocol, bufet:

Am renegociat contractul cu RA-APPS, am redus costurile pe produs. O problemă foarte mare erau costurile care săreau de prețul pieței, am reușit să ajungem la costuri de piață, această măsură are un impact de 40%.

Vom lucra la o reducere a consumului, există o limitare la nivelul demnitarilor. Fiecare demnitar poate consuma cafea, apă, de 300 de lei pe lună. Există legal și e bine că există, posibilitatea să își organizeze un prânz, o masă cu un invitat. Dar ele acum sunt restricționate, în sensul în care vor trebui să fie aprobate de fiecare dată. Să înțelegem dacă acea cheltuială e justificată sau nu.

Cum putem evita pe viitor risipa bugetară

Lucrurile depind de oameni. Cel mai bun mod să prevenim astfel de lucruri e să fim responsabili. Ce nu plătim acasă, ar fi bine să nu plătim din bani publici.

Suntem la peste 1,5-2 milioane de lei reduceri de cheltuieli. Suntem sub cota pe care ne-o stabilim pentru viitor, sub cei 15 consilieri.

Departamente comasate:

Vom lucra, ca și în cazul Cancelariei, prioritatea e să finalizez procesul Cancelariei. În paralel, am avut o discuție cu colegii și cu domnul secretar general Oprea (n.r. Ștefan Radu Oprea, SGG). Răspunsul este că luăm în calcul comasarea unora dintre ele. Am cerut rapoarte de activitate, raport legat de ce obiectiv și ce misiune are fiecare instituție, fiecare caz poate fi analizat.

Departamentul Românilor de Pretutindeni și Departamentul pentru Relația cu Relația Moldova pot fi comasate.

Lucrăm la analiza fiecărei structuri, vom lucra la pachete de genul care să fie incluse în următoarele luni.

Reforma Cancelariei este prima măsură care va intra în pachetul al treilea.

Lucrez și la reorganizarea ANPC, Corpului de control al prim-ministrului.

ANPC: eficientizare, reducere de cheltuieli, reducere de posturi sau persoane care nu contribuie la un nivel mai bun al serviciului. Există o analiză, dar este de competența domnului ministru Miruță.

La Corpul de control, avem un nou coleg care coordonează activitatea și pregătește un raport despre cum ar trebui să arate noua structură. Nu am încă date legat de personal, nu știu dacă va trebui să reducem sau nu, dar trebuie să cristalizăm modul în care această instituție își îndeplinește prerogativele.

Deplasările externe ale ministerelor

E o activitate pe care o desfășurăm, astfel încât să menținem această linie a eficientizării cheltuielii banului public. Ne uităm la rapoarte sau memorandumuri pe care ministerele le trimit pentru deplasări.

Au fost situații în care, datorită faptului că s-au prezentat datele târziu, iar cheltuielile au fost angajate, nu am mai aprobat planurile, iar cheltuielile au fost suportate din buzunarul persoanelor respective. Au fost situații când am redus delegațiile.

Nu iei cu tine un asistent care să ia notițele, le iei tu, ca demnitar. Eu am călătorit singur la Roma, când am fost la un eveniment pentru reconstrucția Ucrainei, și am dormit în Ambasadă. E important ca fiecare să contribuim la reducerea cheltuielilor, cât se poate.

Au fost delegații mai mari, care de la 8 persoane, au ajuns la 6 persoane. Nu trebuie să fie doar o formă, fără fond. Dacă cheltuielile sunt angajate deja, iar eu sunt pus în situația în care să semnez, nu e o situație bună. În situații de acest fel, nu semnăm acel memorandum, iar cheltuiala angajată nu e decontabilă de la instituție.

RA-APPS, desecretizarea ckădirilor administrate de regie

Această responsabilitate este gestionată de Secretariatul General al Guvernului. Există nevoie de acordul persoanei pentru a fi publicat numele și adresa la care locuiește. S-au făcut solicitări către toți chiriașii RA-APPS în acest sens, se lucrează la această situație. Vă asigur că atunci când vom finaliza procedura și este legală, să nu încălcăm dreptul la viață privată.

Când lista va fi gata, o vom face public. Acordul persoanei pentru a pune numele este necesar.

N-aș putea să dau date oficiale, răspunsurile sunt la Secretariatul General al Guvernului. Încerc să nu intru în aria de responsabilitate ale unor colegi.

Legea prevede ca orice demnitar - secretar de stat, consilier de stat sau funcții asimilate poziției de secretar de stat - dacă persoana respectivă nu e din București, are dreptul la locuință de serviciu. Poate fi oferită de RA-APPS sau să ia în chirie un apartament de pe piața liberă, iar statul decontează chiria.

Dacă stai 14-16 ore la birou, cheltuielile cu utilitățile sunt infime. E ceea ce fac eu.

Cursuri de formare profesională a funcționarilor:

Punctual, nu am atins această problemă, dar intră în sfera mai largă a reducerii risipei. Formarea profesională pentru angajați trebuie să existe. Faptul că a fost abuzată în ultimii ani și sub masca unor cursuri s-au făcut vacanțe la mare, munte sau în străinătate, e un deserviciu, în primul rând pentru procesul de profesionalizare a oamenilor din administrația publică.

Deficit bugetar:

Nu discutăm despre creșterea taxelor. A fost o prezentare a unor date reale. Când acest Guvern a preluat mandatul, am avut o serie de date care proiectau un deficit sub 8%. Când am văzut datele reale, am constatat că lucrurile sunt așa cum sunt și trebuie prezentate corect.

Consider că este corect să prezentăm Comisiei Europene datele așa cum sunt ele, înțelegând că vom face tot ceea ce putem pentru a reduce cheltuielile. Am crescut TVA, un lucru pe care companiile și cetățenii români îl fac, susțin diminuarea deficitului, noi trebuie să ne asumăm că vor contribui și noi, cu reducerea cheltuielilor.

S-a discutat despre creșterea TVA la HORECA, atunci când discutam primul pachet. Nu se va crește, dar ne uităm la încasări, ne vom uita în iarnă la încasările din HORECA. În momentul de față nu se discută creșterea TVA la HORECA.

Pachetul trei de reformă:

Acest pachet pornește de la reforma locală, la care este important să adăugăm o reformă în structurile centrale, pregătite pentru asta, e important să găsim alte metode de a reduce cheltuiala statului. E o discuție în coaliție.

Sentimentul de urgență - eu personal - îl am, în fiecare zi. Nu e suficient doar asta, e nevoie de consens și o documentare legislativă. E complicat să întorci procese construite în ani de zile. Nu e simplu. Vrem ca ceea ce facem să nu fie reversibil. Dacă am stabilit că desființăm posturi sau instituții, ar trebui să rămână așa.

Numirea unui nou vicepremier

Nu am discutat cu domnul Bolojan pe acest subiect, nu vom vedea astăzi o numire. Domnul Bolojan ar trebui să ia decizia sau să o analizeze, nu am discutat. Cred că dânsul a făcut o prezentare clară a profilului pentru acest post, nu făcea parte din sfera partidelor.

Bucătari la Palatul Victoria

Până când se renegociază contractul, încă mai sunt. Săptămâna asta se va semna un nou contract sau un act adițional. Cred că putem funcționa cu patru bucătari.

Șansele ca Ilie Bolojan să își dea demisia

Dânsul a răspuns clar și fără echivoc la această întrebare. Suntem aici și vom rămâne aici atât timp cât putem face ceva ce contează. Există determinare, fără niciun fel de rezervă, în a face ceea ce trebuie. Asta se întâmplă zilnic.

E important să ne concentrăm, atât noi, cât și ceilalți, pe reforme. E ca atunci când dezlipești un bandaj, e mai bine să îl dezlipești rapid și să te ocupi de tratarea durerii. Încercăm să luăm aceste măsuri mai rapid, cât să ne concentrăm ca după mijlocul lui 2026 să lucrăm la măsuri care să dezvolte România.

Cine este Mihai Jurca

Mihai Jurca a fost numit în funcția de șef al Cancelariei prim-ministrului în data de 28 iunie. Câteva săptămâni mai târziu, acesta a anunțat primele tăieri din aparatul Guvernului: din totalul de 176 de posturi din subordinea Cancelariei ar fi urmat să rămână 105. De asemenea, se promitea și reducerea numărului consilierilor din cabinetele demnitarilor, cât și a cheltuielilor de protocol.

Șeful cancelariei lui Bolojan anunța că numărul șoferilor va fi redus, întrucât la Palatul Victoria cheltuiala cu mașinile ar fi nejustificat de mare. În plus, spunea acesta, tarifele stabilite pentru produsele de protocol ar fi și cu 30% mai mari față de nivelul pieței. „O sticlă de suc carbogazos costă 8,5 lei, iar în hipermarket costă 4 lei. Astfel de situații sunt pe fiecare produs”.

De asemenea, marți dimineață Jurca a avut o întâlnire cu reprezentanții angajaților din aparatul de lucru al Guvernului. Aceștia acuză Executivul că vrea să concedieze 40% din oameni, fără criterii de performanță stabilite în prealabil. În plus, sindicatul angajaților susține că li s-a cerut o listă nominală cu persoanele care au participat în ultimele săptămâni la protestele împotriva Guvernului, acuzând conducerea de „practici totalitare”. În replică, șeful cancelariei a transmis că ar fi avut nevoie de acea listă pentru a reduce salariile angajaților pentru perioada în care aceștia au participat la proteste, așa cum prevede legea.

Mihai Jurca a ajuns în administrația centrală o dată cu Ilie Bolojan. Înainte să ajungă la Cancelaria premierului, Mihai Jurca a fost numit Consilier Prezidențial de către președintele interimar al României, pe atunci tot Ilie Bolojan, începând cu 1 martie 2025.

Între 2020 și martie 2025, a ocupat funcția de City Manager al Municipiului Oradea. Din septembrie 2021, a ajuns și în Consiliul de Administrație al Aeroportului Oradea și al companiei publice Air Oradea.

Cariera sa profesională a început în 2007, tot la Primăria Oradea, în calitate de consilier debutant în cadrul Direcției de Management Proiecte cu Finanțare Europeană. Ulterior, a lucrat ca expert în proiecte europene la Zona Metropolitană Oradea și ca manager de dezvoltare la Agenția de Dezvoltare Locală SA (Eurobusiness Parc Oradea SRL).