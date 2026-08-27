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Șeful Cancelariei premierului: Ne confruntăm cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istoria măsurătorilor

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Foto: Facebook/Mihai Jurca
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Dunărea are în prezent cel mai scăzut nivel din istoria măsurătorilor, a transmis, joi, şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, care a precizat că s-a deplasat la Cernavodă, timp de două zile, pentru a vedea la faţa locului stadiul lucrărilor pentru asigurarea debitului necesar.

„Am fost personal la Cernavodă timp de două zile, alături de echipele tehnice şi de reprezentanţii instituţiilor din Comitetul Interministerial Bala - Cernavodă, pe care îl coordonez din partea Cancelariei Prim-Ministrului, pentru a vedea la faţa locului stadiul lucrărilor şi a stabili, împreună, următorii paşi. Ne confruntăm cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istoria măsurătorilor: la Baziaş, debitul de azi este de aproximativ 1.300 metri cubi/secundă, faţă de o medie de 3.900 metri cubi/secundă pentru luna august”, a scris Jurca, pe Facebook.

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El a precizat că au fost reunite toate instituţiile cu responsabilităţi în domeniu: Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Apele Române, INHGA, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, Administraţia Canalelor Navigabile, Nuclearelectrica şi mediul universitar, cu sprijinul MAI, DSU şi al specialiştilor MApN.

„Ce am testat deja pe teren, în ultimele săptămâni: dragaj în zonele critice de pe Dunărea veche - canale de 30 m lăţime şi minimum 2 m adâncime - pentru a echilibra debitul care azi merge 85% spre braţul Bala şi doar 15% spre Dunărea veche; un test cu 200 m de barje ancorate lângă podul de la Cernavodă, care simulează efectul unui viitor epiu permanent. E o soluţie complet reversibilă, ajustată constant pe baza măsurătorilor din teren. Un epiu permanent din piatră, de circa 150 m, care va direcţiona apa spre zona adâncă a fluviului - exact spre priza de apă a centralei şi canalul navigabil.

Un dig mobil gonflabil pe canalul de aducţiune spre bazinul centralei, completat cu pompe pe barjă, pentru a asigura debitul necesar chiar dacă nivelul Dunării va mai scădea. Ca să fie cât se poate de clar: siguranţa centralei este garantată în orice scenariu. CNE Cernavodă are echipamente de rezervă - pompe, generatoare de mare putere, instalaţii de răcire, iar, chiar şi în situaţia cea mai severă din perspectiva lipsei apei, răcirea reactoarelor şi a combustibilului uzat poate fi asigurată în circuit închis prin cumulul de echipamente, planuri şi soluţii de rezervă pe care le-am discutat în comitet şi agreat cu experţii Cernavodă”, a explicat Mihai Jurca.

Şeful Cancelariei premierului a anunţat că va prezenta un raport final, cu soluţiile tehnice, calendarul de implementare şi sursele de finanţare, în jurul datei de 13 septembrie.

Editor : C.L.B.

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