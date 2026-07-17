Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) Dan Cîmpean a declarat, la Digi24, că în urma atacurilor cibernetice care au vizat în ultimele zile mai multe instituții importante din România nu există indicii că date ale instituțiilor au fost scoase la vânzare. Potrivit acestuia, atacurile par să fie motivate financiar și nu există, în acest moment, indicii privind implicarea unui actor statal.

Declarațiile vin în contextul incidentului informatic care a afectat sistemele Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Potrivit ministerului, atacul a vizat infrastructura informatică, iar una dintre aplicațiile destinate beneficiarilor privați ai fondurilor europene a rămas temporar indisponibilă, în timp ce autoritățile au demarat verificări și măsuri de remediere.

Dan Cîmpean: Atacatorii au vrut să demonstreze că au obținut acces

Șeful DNSC a precizat că gruparea responsabilă nu a publicat sau comercializat datele obținute, ci a încercat să demonstreze că a reușit să pătrundă în sistemele informatice.

„Nu au fost scoase la vânzare date ale instituțiilor. Atacatorii însă, au dorit să arate, să ilustreze faptul că au obținut într-adevăr acces neautorizat. Este o grupare recentă. Au început să acționeze din iunie anul trecut, deci au cam un an de activitate. Acționează nu doar în România, dar și în Polonia și în Nigeria și în Mexic”, a declarat Dan Cîmpean la Digi24.

„Nu sunt indicii privind implicarea unui stat”

Potrivit directorului DNSC, investigațiile de până acum indică faptul că atacurile au fost motivate exclusiv de obținerea unor beneficii financiare.

„Nu credem că este un actor statal în spate. Deci credem că sunt actori motivați eminamente financiar, incidente necorelate, dar simultane practic”, a afirmat Dan Cîmpean.

În prezent, autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili amploarea incidentelor și pentru a restabili complet funcționarea sistemelor afectate.

Editor : Ana Petrescu