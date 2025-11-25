Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, generalul Christopher Donahue, se află marți într-o vizită la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, de unde au fost retrași aproape o mie de militari americani. Alături de Donahue este și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Generalul Christopher Donahue și Ionuț Moșteanu se află în această dimineață la baza militară de la Kogâlniceanu. Aceștia vor discuta cu militarii aliați staționați în bază, într-o vizită de apreciere și susținere a moralului pentru aceștia.

Este o vizită extrem de importantă și un semnal puternic pe care generalul american îl dă odată cu venirea aici, la Mihail Kogălniceanu, de unde aproximativ o mie de militari americani au fost retrași.

Evenimentul are loc într-un context tensionat pentru țara noastră, după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României, în această dimineață. Au fost ridicate inclusiv două aeronave germane Eurofighter Typhoon de la Mihail Kogălniceanu.

Piloții au avut autorizație de la ministrul Apărării să doboare țintele, dar nu au fost raportate incidente. În jurul orei 10:00, mesajele RO-Alert au încetat.

„De la începutul războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, până acum, cu această pătrundere avem 13 situații de pătrunderi de drone în spațiul aerian al României. Totodată, aproximativ 40 de situații, fragmente de drone au ajuns pe teritoriul român”, a declarat la Digi24 purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel.

Vizita Generalului Donahue în România demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. arăta un comunicat pus la dispoziție de MApN.

Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO, adaugă instituția.

Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Ambasada SUA la București și Garnizoana Armatei SUA Black Sea, găzduiesc azi vizita Generalului Christopher Donahue, Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, la Baza 57 Mihail Kogălniceanu.

