Live TV

Video Șeful Forțelor Terestre ale SUA în Europa vizitează baza Mihail Kogălniceanu, de unde au fost retrași sute de militari americani

Data actualizării: Data publicării:
dfbzdfbFbg
Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România. Foto: Captură video Digi24

Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, generalul Christopher Donahue, se află marți într-o vizită la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, de unde au fost retrași aproape o mie de militari americani. Alături de Donahue este și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. 

Generalul Christopher Donahue și Ionuț Moșteanu se află în această dimineață la baza militară de la Kogâlniceanu. Aceștia vor discuta cu militarii aliați staționați în bază, într-o vizită de apreciere și susținere a moralului pentru aceștia.

Este o vizită extrem de importantă și un semnal puternic pe care generalul american îl dă odată cu venirea aici, la Mihail Kogălniceanu, de unde aproximativ o mie de militari americani au fost retrași.

Evenimentul are loc într-un context tensionat pentru țara noastră, după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României, în această dimineață. Au fost ridicate inclusiv două aeronave germane Eurofighter Typhoon de la Mihail Kogălniceanu.

Piloții au avut autorizație de la ministrul Apărării să doboare țintele, dar nu au fost raportate incidente. În jurul orei 10:00, mesajele RO-Alert au încetat.

„De la începutul războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, până acum, cu această pătrundere avem 13 situații de pătrunderi de drone în spațiul aerian al României. Totodată, aproximativ 40 de situații, fragmente de drone au ajuns pe teritoriul român”, a declarat la Digi24 purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel.

Vizita Generalului Donahue în România demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. arăta un comunicat pus la dispoziție de MApN.

Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO, adaugă instituția.

Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Ambasada SUA la București și Garnizoana Armatei SUA Black Sea, găzduiesc azi vizita Generalului Christopher Donahue, Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, la Baza 57 Mihail Kogălniceanu. 

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
2
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
Digi Sport
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
macron
Macron respinge termenii planului de pace propus de SUA: „Doar europenii trebuie să decidă” soarta activelor rusești înghețate
mike waltz la onu
SUA: Restabilirea exporturilor de cereale ale Ucrainei, esențială pentru planul de pace al lui Trump
profimedia-1010000016
Ce arată de fapt plecarea lui Keith Kellogg din administrația Trump și cine îi ia locul
doi bărbați din Texas acuzați că au plănuit să invadeze o insulă din Haiti
Sclavi sexuali și o „armată” de persoane fără adăpost: Cum plănuiau doi bărbați din Texas să pună stăpânire pe o insulă din Caraibe
ionut mosteanu
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a munci”. Când a terminat facultatea
Recomandările redacţiei
drona
O dronă rusească a survolat teritoriul României. Mesaj RO-Alert...
drona ruseasca in republica moldova
O dronă cu inscripția „Z” a căzut în Republica Moldova. Mai multe...
Silhouette of an Iranian military unmanned aerial vehicle at sunset
Drona care a zburat prin România aproape două ore ar fi avut...
nicusor dan summit digitalizare
Nicușor Dan invită mediul privat să propună proiecte de lege și...
Ultimele știri
„Violența ne sărăcește, sărăcia generează violență”. Cum se pierd miliarde și de ce e România vulnerabilă
Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
Operațiunea „trădează-ți patria”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în...
Fanatik.ro
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și Ronaldo. Video
Adevărul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a...
Playtech
Cât costă actele de vânzare-cumpărare pentru o casă: preţuri actualizate
Digi FM
Brendan Fraser spune că partea a patra din "Mumia" va oferi fanilor ceea ce își doresc: "Am așteptat acest...
Digi Sport
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Tara Reid, detalii cutremurătoare după noaptea în care a ajuns inconștientă la spital: „Medicii mi-au spus că...
Adevarul
De ce a renunțat Trump la planul său în 28 de puncte pentru Ucraina? Expert: „Aici e principala piedică în...
Newsweek
Cu 100.000.000€ datorii, Poșta se joacă cu soarta a 2.400.000 pensii. Ce schimbări va face ministrul muncii?
Digi FM
Programul paradei de 1 Decembrie 2025. Care e traseul. Restricții de circulație
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Macaulay Culkin le reamintește fanilor că și-a schimbat legal numele în 2019. Nimeni nu se aștepta la asta...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu