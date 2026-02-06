Șeful FRF anunță că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a îmbunătăţit: „Aşteptăm ca în zilele următoare să fie externat” 

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, vineri, că starea medicală a selecţionerului Mircea Lucescu, internat de luni la Spitalul Universitar din Capitală, s-a îmbunătăţit şi că în zilele următoare tehnicianul va fi externat. Antrenorul îşi doreşte însă „încă o opinie medicală în ceea ce priveşte situaţia lui”, astfel că va face un control în afara ţării.

„Urmărim cu foarte mare atenţie evoluţia stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat în toată această perioadă de timp constant, l-am vizitat în spital în această perioadă de timp şi pot să vă spun, aşa cum aţi văzut şi în comunicatul oficial al Federaţiei Române de Fotbal, care implicit are la bază şi punctul de vedere al domnului Lucescu, că starea lui medicală s-a îmbunătăţit. În continuare este internat în spital, nu pentru o problemă gravă, aşa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni.

Este sub control medical, aşteptăm ca în zilele următoare să fie externat, după care, practic, ceea ce domnul Lucescu îşi doreşte, încă o opinie medicală în ceea ce priveşte situaţia lui. Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat în această perioadă de timp şi, totodată, am simţit că a fost tratat cu foarte multă căldură şi emoţie”, a spus Burleanu, potrivit News.ro.

„În jurul datei de 20 februarie vom şti exact care este situaţia”

„În acelaşi timp, domnul Lucescu şi familia lui îşi doresc şi un al doilea punct de vedere, o a doua opinie, de data aceasta din afara ţării. Astfel încât, în perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara ţării pentru un al doilea control medical, astfel încât undeva în jurul datei de 20 februarie să putem să ştim exact care este situaţia medicală a domnului Lucescu.

Prioritatea numărul unu este starea lui medicală, după care, practic, ceea ce ne dorim ca federaţie este ca selecţionerul care va sta pe banca tehnică la primul meci din aceste două finale pe care le avem şi pe care ne dorim să fie Mircea Lucescu să fie la cel mai înalt nivel”, a menţionat Burleanu.

„Suntem pregătiţi pentru orice scenariu”

Întrebat dacă există un plan B în ceea ce priveşte banca tehnică a naţionalei, şeful FRF a răspuns: „În momentul de faţă suntem pregătiţi pentru orice scenariu. Cu siguranţă vom merge în orice direcţie abia după ce vom cunoaşte starea medicală a domnului Lucescu, pe de-o parte validată de medicii la nivel naţional şi apoi confirmată de medicii de la nivel internaţional”.

„Nu aş vrea să discut în momentul de faţă de variante, pentru că ar fi incorect faţă de selecţionerul în funcţie. După cum ştiţi, abordarea noastră a Federaţiei Române de Fotbal a fost că, atât timp cât avem un selecţioner pe banca tehnică şi avem toată încrederea în ceea ce înseamnă atingerea obiectivului de înaltă performanţă, ba mai mult decât atât, acum, când vorbim şi de o situaţie medicală, mi s-ar părea incorect ca să putem deschide discuţii cu un potenţial înlocuitor al domnului Lucescu.

Pot să vă asigur, din toată experienţa pe care am avut-o în ultimii 12 ani, că niciodată nu am avut antrenori români care să refuze naţionala României atunci când naţionala României avea nevoie de ei. Vă asigur că echipa naţională va avea pe banca tehnică selecţionerul care să o ducă pe România la următorul Campionat Mondial”, a mai spus Burleanu.

Marţi, FRF a anunţat că Mircea Lucescu se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecţii subcutanate, iar evoluţia este favorabilă.

Forul fotbalistic român a subliniat că nu s-a pus niciodată problema transferului lui Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din ţară sau din străinătate.

Naţionala României va întâlni Turcia, la 26 martie, în primul meci din barajul de calificare pentru CM.

