Costel Grojdea, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București, a fost retras din funcție la scurt timp după numire, după ce a fost surprins într-un material tip paparazzi la volanul unui automobil de lux care nu apare în declarația lui de avere.

Pe 15 aprilie, la două săptămâni după ce a fost transferat de la conducerea ITM Iași la conducerea ITM București, Costel Grojdea a generat un scandal în spațiul public după ce a fost surprins de Media Flux la volanul unui automobil de lux Lamborghini Urus.

În urma scandalului generat de imaginile publicate pe Youtube, Ministerul Muncii a emis un ordin pentru „încetarea detașării domnului Grojdea Costel (...) pe funcția publică de conducere temporar vacantă de inspector șef la ITM București”.

Acesta fusese transferat de la conducerea ITM Iași la conducerea ITM București în urmă cu două săptămâni, pe 31 martie.

Însă Costel Grojdea va reveni la conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, unde beneficiază de un salariu de bază brut lunar de 14.722 de lei, la care se adaugă indemnizația de hrană și sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

Potrivit Media Flux, autoturismul de lux nu se regăsește în declarația de avere a șefului ITM Iași și ar fi plătită în leasing de o companie despre care publicația susține că a fost verificată în trecut de Inspectoratul Teritorial de Muncă din Iași.

