Live TV

Video Șeful ITM București a fost demis după ce a fost surprins la volanul unui autoturism de lux. Costel Grojdea se întoarce la Iași

Data actualizării: Data publicării:
Șeful ITM București a fost demis după ce a fost surprins la volanul unui autoturism de lux. Costel Grojdea se întoarce la Iași / Sursă foto: ITM Iași / Facebook

Costel Grojdea, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București, a fost retras din funcție la scurt timp după numire, după ce a fost surprins într-un material tip paparazzi la volanul unui automobil de lux care nu apare în declarația lui de avere.

Pe 15 aprilie, la două săptămâni după ce a fost transferat de la conducerea ITM Iași la conducerea ITM București, Costel Grojdea a generat un scandal în spațiul public după ce a fost surprins de Media Flux la volanul unui automobil de lux Lamborghini Urus.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În urma scandalului generat de imaginile publicate pe Youtube, Ministerul Muncii a emis un ordin pentru „încetarea detașării domnului Grojdea Costel (...) pe funcția publică de conducere temporar vacantă de inspector șef la ITM București”.

Acesta fusese transferat de la conducerea ITM Iași la conducerea ITM București în urmă cu două săptămâni, pe 31 martie.

Însă Costel Grojdea va reveni la conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, unde beneficiază de un salariu de bază brut lunar de 14.722 de lei, la care se adaugă indemnizația de hrană și sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

Potrivit Media Flux, autoturismul de lux nu se regăsește în declarația de avere a șefului ITM Iași și ar fi plătită în leasing de o companie despre care publicația susține că a fost verificată în trecut de Inspectoratul Teritorial de Muncă din Iași.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”
Digi Sport
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
Secretele vilei de lux a bugetarului care ascundea 500.000 de euro în cutia de pantofi. Cum a ajuns Cristian...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Costel Gâlcă, decizie importantă la Rapid. Jucătorii au rămas surprinși. Exclusiv
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un preot a ”explodat” pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la...
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Ungaria-Rusia, o poveste cu năbădăi de peste un secol și jumătate. De la ură viscerală la planuri comune de...
Newsweek
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...