Șeful NATO, Mark Rutte, vine astăzi în România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan. Vizita secretarului general al NATO vine la doar o săptămână de la anunțul oficial al Statelor Unite de retragere a unei părți a trupelor din estul Europei, inclusiv în România.

Mark Rutte participă la Forumul NATO pentru Industria de Apărare din țara noastră, care ține două zile, unde se va discuta despre creșterea producției de apărare și cooperarea în industria din acest domeniu, potrivit programului transmis de NATO.

Miercuri, Mark Rutte se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și conducerea Parlamentului. De asemenea, va avea discuții și cu studenții de la Universitatea din București. La ora 15:30 va avea o conferință de presă comună cu președintele Dan.

Joi, pe 6 noiembrie, va ține și un discurs la Forumul de Securitate. Temele de discuții cu oficialii din România ar putea fi securitatea pe flancul estic și la Marea Neagră, dotarea Armatei României și reducerea numărului de militari americani din țara noastră.

Vizita secretarului general al NATO în România are loc la scurt timp după ce SUA au decis redimensionarea trupelor în zonă, inclusiv în România.

Congresul american vrea să blocheze această retragere, iar planul este susținut atât de democrați, cât și de republicani. Presa americană scrie că cei care se opun cred că reducerea efectivelor de soldați ar fi un cadou pentru președintele rus Vladimir Putin.

La finalul săptămânii, preşedintele Nicuşor Dan afirma că va discuta cu Mark Rutte inclusiv posibilitatea suplimentării de trupe cu militari din alte state. „Bineînţeles că există discuţii în direcţia asta”, a declarat, duminică, Nicuşor Dan, precizând, însă, că anunţurile oficiale vor fi făcute după luarea deciziilor.

Editor : C.S.