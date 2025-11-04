Șeful NATO vine la București. Nicușor Dan va discuta cu Mark Rutte despre amenințările rusești și apărarea României

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe șeful NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei. Cei doi vor discuta despre apărarea flancul estic și securitatea țării noastre, a transmis Administrația Prezidențială. Iar joi, vor participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.

„Preşedintele României şi Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025. Pe agenda discuţiilor Preşedintelui Nicuşor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare”, arată comunicatul oficial.

În programul oficial al Secretarului General al NATO mai figurează întâlniri cu alţi oficiali români, precum şi participarea la un eveniment de diplomaţie publică.

Primirea Secretarului General al NATO, Mark Rutte, la Palatul Cotroceni va avea loc miercuri, la ora 13:30.

Cei doi vor avea convorbiri tête-à-tête şi convorbiri oficiale, urmate de un dejun oficial

În jurul orei 15.30, preşedintele României şi Secretarul General al NATO vor avea declaraţii de presă comune.

Joi, de la ora 8.30, preşedintele Nicuşor Dan şi Secretarul General al NATO, Mark Rutte vor participa la NATO Industry Forum, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

Vizita secretarului general al NATO în România are loc la scurt timp după ce SUA au decis redimensionarea trupelor în zonă, inclusiv în România.

La finalul săptămânii, preşedintele Nicuşor Dan afirma că va discuta cu Mark Rutte inclusiv posibilitatea suplimentării de trupe cu militari din alte state.

„Bineînţeles că există discuţii în direcţia asta”, a declarat, duminică, Nicuşor Dan, precizând, însă, că anunţurile oficiale vor fi făcute după larea deciziilor.

