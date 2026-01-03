Live TV

Șeful securității cibernetice din Belgia: „Să fim sinceri, Europa a pierdut internetul”

Soluții

Miguel De Bruycker, șeful Centrului pentru Securitate Cibernetică din Belgia, susține că „Europa a pierdut internetul”, argumentând că acesta încă se bazează pe servicii și platforme cloud dominate de giganții tehnologici americani, relatează Financial Times.

Europa este atât de în urmă în ceea ce privește infrastructura digitală încât, practic, „a pierdut internetul”, a declarat De Bruycker, adăugând că „în prezent este imposibil” să se stocheze date în întregime în Europa.

Asta pentru că firme americane precum Amazon, Microsoft și Google domină acum infrastructura digitală și, împreună, dețin o cotă dominantă pe piața europeană de cloud. Acest lucru face ca blocul să fie vulnerabil la presiuni externe, a explicat el, în cadrul unui forum dedicat securității cibernetice organizat la Bruxelles.

„Am pierdut întregul cloud. Am pierdut internetul, să fim sinceri. Dacă vreau ca informațiile mele să se afle 100% în UE, pot să visez în continuare. Îți stabilești un obiectiv care nu este realist”, subliniază De Bruycker.

„Am pierdut internetul nu în sensul literal, ci în ceea ce privește capacitatea noastră de a guverna, securiza și modela un ecosistem digital suveran, rezilient și competitiv”, adaugă el.

Potrivit expertului, forțele de ordine și serviciile critice europene depind din ce în ce mai mult de sisteme proiectate și controlate în afara UE, ceea ce limitează autonomia strategică și expune blocul la riscuri geopolitice și de securitate cibernetică.

De Bruycker a explicat că această dependență reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru securitatea națională a statelor europene. Forțele de poliție și serviciile de securitate din Europa folosesc în mod constant servicii cloud și instrumente digitale dezvoltate de companiile americane pentru investigațiile lor.

Situația actuală arată că peste 70% din infrastructura cloud folosită de instituțiile europene este controlată de companii americane. Această cifră ridică întrebări serioase despre suveranitatea digitală a continentului.

Expertul belgian consideră că Europa trebuie să dezvolte urgent alternative viabile la serviciile tehnologice americane pentru a proteja informațiile sensibile și a menține independența în operațiunile de securitate.

Soluții

Pentru a combate dependența de infrastructura digitală americană, oficialul belgian propune mai multe măsuri concrete. Europa trebuie să investească masiv în dezvoltarea propriilor companii tehnologice și în infrastructura digitală independentă.

  • Crearea unei infrastructuri cloud europene care să concureze cu serviciile americane;
  • Dezvoltarea de alternative europene pentru motoarele de căutare și rețelele sociale;
  • Investiții în cercetare și dezvoltare pentru tehnologii de securitate cibernetică;
  • Formarea unei forțe de muncă specializate în domeniul tehnologic.

Uniunea Europeană a început deja să facă pași în această direcție prin inițiative precum GAIA-X, un proiect pentru crearea unei infrastructuri cloud europene.

Totuși, companiile europene au nevoie de timp și investiții masive pentru a concura cu giganții americani care au un avantaj de decenii în dezvoltarea tehnologică.

Costurile pentru dezvoltarea unei infrastructuri digitale independente se estimează la sute de miliarde de euro pe o perioadă de 10-15 ani. Această investiție necesită coordonare la nivel european și voință politică din partea tuturor statelor membre.

În plus, consumatorii și companiile europene sunt deja obișnuite cu serviciile americane, iar trecerea la alternative europene va fi un proces gradual și complex.

„Cu zeci de ani în urmă, toată lumea susținea inițiativele Airbus. Avem nevoie de aceeași inițiativă la nivel european în domeniul cibernetic”, a mai spus Miguel De Bruycker.

