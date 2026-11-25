Un acord de pace în Ucraina nu ar pune capăt campaniei de sabotaj a Rusiei împotriva Europei, a avertizat coordonatorul serviciilor de informații din Polonia, Tomasz Siemoniak. Între timp, susține expertul, Moscova ar putea încerca să atragă și alte țări în război, relatează Politico.

Operațiunile secrete rusești s-au intensificat în ultimele luni, susține Siemoniak, descriind modul în care agenții au trecut de la incendierea depozitelor și a centrelor comerciale la atacarea căilor ferate, a echipamentelor de comunicații și a instalațiilor de apărare.

Unele dintre atacuri au ca scop întreruperea aprovizionării Ucrainei, a spus el, dar Moscova dorește, de asemenea, să intimideze guvernele europene și să slăbească NATO - obiective care ar rămâne valabile chiar și dacă războiul dintre Ucraina și Rusia s-ar încheia.

„Este greu de imaginat că un acord de pace ar schimba poziția conducerii ruse sau ar împiedica-o să desfășoare aceste operațiuni”, a afirmat Siemoniak.

Moscova a negat anterior responsabilitatea pentru numeroase atacuri, comploturi și acte de vandalism care i-au fost atribuite de serviciile de informații occidentale.

Siemoniak a pus intensificarea recentă a atacurilor pe seama unei strategii ruse mai ample de a strânge lațul în jurul economiei Ucrainei și de a perturba rutele prin care țările europene aprovizionează Kievul. Polonia, un important nod de tranzit pentru ajutorul occidental, a fost deosebit de expusă, a spus el.

Planul Rusiei în Europa

Anul trecut, sabotori care acționau la ordinele Rusiei au aruncat în aer un tronson de cale ferată lângă Varșovia, pe una dintre principalele rute folosite pentru transportul de provizii către Ucraina. La începutul acestei luni, agenții de securitate din Estonia au dejucat o tentativă de incendiere a unei fabrici de drone, pe care autoritățile au atribuit-o serviciilor de informații militare ruse.

Siemoniak a afirmat că natura schimbătoare a atacurilor face dificilă evaluarea intensității acestora doar prin numărarea incidentelor. Deși incendiile provocate rămân relativ frecvente, un singur atac asupra unei căi ferate ar putea provoca o catastrofă cu numeroase victime. Guvernele UE au început deja să se pregătească pentru un astfel de scenariu, după cum a raportat Politico în octombrie.

Scopul nu este doar distrugerea infrastructurii. Rusia dorește, de asemenea, să „slăbească voința de a sprijini Ucraina”, a afirmat Siemoniak, prin răspândirea fricii, stârnirea tensiunilor și subminarea încrederii în guvernele europene.

Atât evoluțiile favorabile, cât și cele nefavorabile pentru Rusia în Ucraina „ar putea-o încuraja să-și extindă agresiunea hibridă”, a spus Siemoniak, susținând că Moscova ar putea încerca să atragă mai multe țări în confruntare sau să descurajeze populațiile acestora să sprijine Ucraina sau să adopte poziții anti-ruse.

El a mai spus că probabilitatea ca incursiunea rusă de vineri în spațiul aerian polonez să fi fost accidentală este „aproape de zero”, descriind astfel de incidente ca încercări de a testa reacția Poloniei și a aliaților săi din NATO.

„Este vorba despre corelarea păcii în Ucraina cu o așa-numită nouă arhitectură de securitate în Europa”, a spus Siemoniak.

Rusia și-a reînnoit cererile ca NATO să-și reducă prezența militară la nivelul din 1997, înainte ca Polonia și statele baltice să adere la Alianță. Acest lucru ar însemna retragerea forțelor aliate staționate în aceste țări pentru a le ajuta să se apere. Până în acest moment, nu s-a convenit asupra niciunei astfel de concesii.

Editor : C.L.B.