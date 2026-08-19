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Selecţionerul Egiptului a leşinat încercând să-şi despartă cele două soţii care s-au încăierat între ele

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Hossam Hassan
Hossam Hassan este un erou la el acasă, după ce a dus reprezentativa Egiptului până în optimi, pierzând glorios contra argentinei. Foto: Profimedia
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Din articol
O situaţie permisă de legea egipteană

Momente de coşmar pentru selecţionerul Egiptului după Cupa Mondială... Într-un hotel de pe coasta de nord a Egiptului, Hossam Hassan s-a trezit în mijlocul unei altercaţii între cele două soţii ale sale. Disputa ar fi degenerat rapid într-o confruntare fizică, obligând mai multe persoane să intervină. În timp ce încerca să se interpună, antrenorul s-ar fi simţit rău, apoi şi-a pierdut cunoştinţa şi a fost transportat la spital, relatează Le Figaro.

Scena, filmată şi apoi distribuită pe reţelele sociale, a făcut rapid înconjurul Egiptului. Se pare că femeile au suferit răni uşoare în urma încăierării, în timp ce Hossam Hassan, în vârstă de 60 de ani, ar fi cedat şocului emoţional în timp ce încerca să pună capăt confruntării.

Cazul a luat ulterior o turnură decisivă. Potrivit mai multor surse media, printre care Marca şi Cadena SER, Hassan a decis ulterior să divorţeze de prima sa soţie, Howaida Al-Gharbawi, cu care era căsătorit de câteva decenii şi cu care are copii.

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O situaţie permisă de legea egipteană

Această situaţie particulară se înscrie într-un cadru juridic care poate surprinde în Franţa, întrucât poligamia este permisă în Egipt (un bărbat musulman poate avea până la patru soţii simultan, sub anumite condiţii), un statut care, de altfel, este pus regulat sub semnul întrebării de către deputatele egiptene. Antrenorul echipei „Faraonilor” era, la rândul său, căsătorit cu două femei, Howaida Al-Gharbawi şi Dina Mostafa.

După despărţirea lor, Howaida Al-Gharbawi a ales să păstreze discreţia cu privire la motivele precise ale acestei rupturi. Ea a declarat pur şi simplu: „Secretele acestei case vor rămâne între zidurile ei şi nu vor ieşi la iveală, nici măcar după divorţ.”

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Foto: Elasimah TV

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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