Semnele apar încă din uter: diferența majoră dintre fete și băieți observată de oamenii de știință

Cercetătorii au descoperit că diferențele în dezvoltarea creierului la fete și băieți apar mai devreme decât se credea, încă din perioada intrauterină. Deși creierul trece prin transformări rapide înainte și imediat după naștere, această etapă a rămas dificil de studiat ca proces continuu.

Pentru prima dată, o echipă de la Universitatea Cambridge a reușit să monitorizeze dezvoltarea creierului uman de la mijlocul sarcinii până în prima lună după naștere, folosind imagini obținute atât prenatal, cât și postnatal, relatează News.ro.

Rezultatele arată că diferențele legate de sex în ritmul de creștere al creierului sunt deja vizibile din a doua parte a sarcinii.

De-a lungul timpului, oamenii de știință au încercat să identifice momentul în care apar primele diferențe între creierul masculin și cel feminin și factorii biologici care le influențează. Multe studii s-au concentrat fie pe perioada intrauterină, fie pe nou-născuți și sugari, lăsând neexplorată tranziția dintre viața intrauterină și cea extrauterină. Fără o imagine continuă, era greu de stabilit dacă diferențele apar doar după naștere sau încep mai devreme și se accentuează ulterior.

O abordare continuă a dezvoltării cerebrale

Echipa de la Centrul pentru Cercetarea Autismului din cadrul Universității Cambridge a analizat imagini care acoperă ambele perioade, înainte și după naștere, tratând dezvoltarea timpurie ca un proces continuu. Această metodă permite interpretarea mai corectă a diferențelor subtile, deoarece volumul creierului se modifică rapid în această perioadă.

Analiza s-a bazat pe aproape 800 de scanări prenatale și postnatale din cadrul Proiectului Developing Human Connectome, una dintre cele mai mari baze de date imagistice dedicate perioadei perinatale. Dimensiunea mare a eșantionului a fost esențială, deoarece variațiile individuale sunt mari, iar diferențele generale între grupuri pot fi subtile.

Diferențe prenatale între creierul masculin și cel feminin

Studiul, publicat în revista Scientific Reports, arată că creierul masculin prezintă, în medie, o creștere mai rapidă a volumului total decât cel feminin încă din perioada prenatală. Diferențele au fost observate la nivelul întregului creier.

Cercetarea oferă și alte informații relevante despre dezvoltarea cerebrală timpurie:

  • Substanța albă, care conectează diferite regiuni ale creierului, contribuie cel mai mult la creșterea volumului în mijlocul sarcinii.
  • Substanța cenușie, implicată în procese cognitive și de procesare a informațiilor, devine dominantă spre sfârșitul sarcinii și după naștere.

Structurile subcorticale, precum amigdala, cerebelul și talamusul, ating rate maxime de creștere mai devreme decât substanța cenușie corticală, sugerând că funcțiile de bază se maturizează înaintea celor cognitive complexe.

Implicații pentru sănătatea și dezvoltarea creierului

Autorii subliniază că înțelegerea traiectoriilor de creștere cerebrală încă din primele etape ale vieții este crucială pentru a explica cum diferențele apărute foarte devreme pot influența evoluții ulterioare.

Aceste informații pot fi relevante și pentru studiul afecțiunilor psihiatrice și de neurodezvoltare, precum autismul, asociat cu diferențe în ritmul de creștere a creierului.

