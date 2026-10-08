Senatorul PNL Varga Glad explică de ce crește cota la ursul brun: „Viețile unor oameni și familii au fost schimbate pentru totdeauna”

Președintele Comisiei pentru mediu din Senatul României, senatorul PNL Varga Glad, a explicat pe pagina sa de Facebook de ce a crescut cota de recoltare a ursului brun. Măsura se aplică de astăzi. Cota crește de la 481 la 969 de exemplare.

„Pentru a înțelege această decizie, trebuie să privim cifrele și consecințele asupra oamenilor și comunităților”, explică senatorul, care dă și câteva cifre:

De 25 de ori mai multe apeluri la 112 în doar 9 ani. Potrivit datelor MAI, comunicate în răspunsul la interpelarea mea, numărul apelurilor privind urșii a crescut de la 172 în 2016 la 1.032 în 2020 și 4.326 în 2025. Numai față de 2024, creșterea este de aproape 27%.

O populație de urși mai mare decât indicau vechile estimări. În 2016, România avea o populație estimată la 6.050–6.640 de urși. Studiile genetice recente indică peste 10.000 de exemplare, potrivit Ministerului Mediului.

26 de oameni uciși și 274 de persoane grav rănite. Acesta este bilanțul atacurilor pe două decenii, comunicat de Ministerul Mediului în martie 2024.

„În spatele fiecărei cifre sunt oameni și familii ale căror vieți au fost schimbate pentru totdeauna”, spune senatorul.

Ce schimbă concret noua lege?

Glad spune și ce va schimba concret noua lege:

859 de exemplare – cota de prevenție, repartizată pe județe și fonduri cinegetice.

110 exemplare – cota de intervenție, pentru situațiile în care urșii reprezintă un pericol pentru oameni și bunurile acestora.

„Asta nu înseamnă că vor fi împușcați automat 969 de urși! Cele două cote stabilesc un plafon maxim, iar recoltarea trebuie să respecte condițiile legii”, mai spune senatorul.

El mai spune că, în urma discuțiilor că prin această măsură s-ar da drumul la vânătoarea de trofee, problema trebuie tratată cu seriozitate. „Scopul declarat al legii nu este vânătoarea de trofee, ci reducerea atacurilor și a pagubelor produse de urși, protejarea oamenilor și a gospodăriilor și, în același timp, conservarea speciei. Aceste obiective nu trebuie să se excludă reciproc. Avem nevoie de un echilibru între siguranța oamenilor și protejarea ursului brun, iar aplicarea legii trebuie să respecte acest principiu”.

Editor : Sebastian Eduard