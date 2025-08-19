Live TV

Video Sesizare la Parchet în cazul centrului de arși de la Spitalul Floreasca, după neregulile descoperite în urma controalelor

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca, în București. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătății a sesizat Parchetul General în cazul centrului de arși de la Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), după ce în urma controalelor mai multor instituții s-a ajuns la concluzia că acest centru corespundea standardelor numai pe hârtie, transmite Digi24.

Sesizarea la Parchetul General vine după ce, la finalul lunii iulie, Digi24 a expus pe larg cazul unei paciente internate în centrul de arși de la Spitalul Floreasca și care a fost infectată cu o bacterie rară luată din spital. În același timp, în salonul în care era internată mișunau gândaci. Detalii, aici

În urma dezvăluirilor din presă, Corpul de control al ministrului Sănătății, dar și Inspecția Sanitară de Stat au descoperit mai multe nereguli, inclusiv că acest centru corespunde normelor doar pe hârtie. 

Centrul de arși de la Floreasca a fost deschis în mandatul lui Alexandru Rafila, iar Direcția de Sănătate Publică a aprobat deschiderea lui după ce a consultat documentele, fără o inspecție fizică, după cum a punctat jurnalista Digi24 Carla Tănasie.

În prezent, rapoartele controalelor au fost trimise de ministrul Sănătății procurorilor Parchetului General, iar Alexandru Rogobete a anunțat că va modifica Ordinul de ministru în baza căruia funcționează acest tip de centre.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Macron...
Geoffrey Hinton
4
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
Summit Alaska
5
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Digi Sport
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Trump vede războiul prin ochii Rusiei.” Trei momente de la...
ilie bolojan la sedinta de guvern
Ilie Bolojan, despre investițiile din PNRR: Clarificăm în următoarele...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu Alex Florența, procurorul general...
Dmitri Medvedev.
Mesajul ironic al lui Medvedev, după ce Trump i-a spus lui Zelenski...
Ultimele știri
Vicepreședintele Comisiei Electorale din R. Moldova răspunde Rusiei: „Nu acceptăm lecţii de democraţie din partea acestui stat”
Macron spune despre Putin că este „un căpcăun la ușile noastre”, care „are nevoie să continue să mănânce”, pentru a supraviețui
Reuniune a Consiliului European, după întâlnirea Trump-Zelenski. Nicusor Dan participă la discuții prin videoconferință
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
asistenta langa pacient in spital
Ministerul Sănătăţii anunţă modificarea legislaţiei pentru protocoalele privind raportarea şi controlul infecţiilor nosocomiale
lavinia
Care este starea Laviniei, pacienta cu arsuri infectată la Floreasca și transferată în Belgia. Anunţul surorii sale: „Rămâne un mister”
Şeful DSU, Raed Arafat, face declaraţii de presă.
Ce spune Raed Arafat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca, la 10 ani de la Colectiv, România să nu aibă un centru pentru mari arşi
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca. Rogobete: Rezultatul controlului „este de natură penală și voi sesiza Parchetul”
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri controversate despre planurile lui Meghan Markle la începutul relației cu Harry: „Voia să...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la...
Adevărul
CTP avertizează asupra unui pericol imens: „Există riscul ca, peste o lună, România să aibă graniță directă...
Playtech
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce...
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi Sport
Divorțul anului în România, un nou episod: despărțiți, dar împreună
Pro FM
Val de reacții după ce Delia a postat mai multe fotografii în costum de baie: „Ce ai vrut să demonstrezi?”...
Film Now
Josh Duhamel, declarații emoționante despre soția sa, mai tânără cu 21 de ani: „Sunt foarte norocos, o să fiu...
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Newsweek
Procurorul-șef și soția, venituri de 1.000.000 lei. Îi cer lui Bolojan să nu taie pensiile speciale
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Sophie Turner, despre sărutul „dezgustător” experimentat pe platourile de la „The Dreadful”. „A fost cel mai...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...