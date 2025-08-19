Ministrul Sănătății a sesizat Parchetul General în cazul centrului de arși de la Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), după ce în urma controalelor mai multor instituții s-a ajuns la concluzia că acest centru corespundea standardelor numai pe hârtie, transmite Digi24.

Sesizarea la Parchetul General vine după ce, la finalul lunii iulie, Digi24 a expus pe larg cazul unei paciente internate în centrul de arși de la Spitalul Floreasca și care a fost infectată cu o bacterie rară luată din spital. În același timp, în salonul în care era internată mișunau gândaci. Detalii, aici.

În urma dezvăluirilor din presă, Corpul de control al ministrului Sănătății, dar și Inspecția Sanitară de Stat au descoperit mai multe nereguli, inclusiv că acest centru corespunde normelor doar pe hârtie.

Centrul de arși de la Floreasca a fost deschis în mandatul lui Alexandru Rafila, iar Direcția de Sănătate Publică a aprobat deschiderea lui după ce a consultat documentele, fără o inspecție fizică, după cum a punctat jurnalista Digi24 Carla Tănasie.

În prezent, rapoartele controalelor au fost trimise de ministrul Sănătății procurorilor Parchetului General, iar Alexandru Rogobete a anunțat că va modifica Ordinul de ministru în baza căruia funcționează acest tip de centre.

