Sfârșit tragic pentru o mamă și fiul ei din Tulcea. Cei doi au murit într-un incendiu care le-a cuprins apartamentul

Data publicării:
Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Tulcea

Sfârșit tragic pentru o mamă și fiul ei. Cei doi și-au pierdut viața după ce locuința în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. S-a întâmplat în Tulcea. Salvatorii au intervenit imediat, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Din primele informații, focul ar fi pornit din cauza unui cablu electric defect.

Un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Tulcea s-a soldat cu moartea a două persoane, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Delta Tulcea.

La faţa locului au intervenit pompieri din cadrul Detaşamentului Tulcea, împreună cu echipaje de căutare-salvare şi de stingere a incendiilor.

Cele două victime, o femeie de 89 de ani şi un bărbat de 57 de ani, mamă şi fiu, au fost găsite inconştiente şi, deşi au fost resuscitate de echipajele SAJ şi SMURD, au fost declarate decedate.

În paralel cu misiunea de căutare-salvare, pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului care se manifesta la materiale din plastic cu degajare mare de fum. Acesta a fost stins rapid, fiind eliminat pericolul de extindere la celelalte locuinţe din imobil.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un cablu electric defect.

ISU Delta Tulcea reaminteşte că folosirea cablurilor defecte, a improvizaţiilor şi suprasolicitarea reţelei electrice pot provoca incendii cu consecinţe grave şi recomandă folosirea echipamentelor electrice achiziţionate din surse sigure, precum şi evitarea suprasolicitării reţelei electrice şi a improvizaţiilor.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
Te-ar putea interesa și:
image_1774433432661
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Bacău: doi răniți și 22 de persoane evacuate
Digi 24_2026_03_25_11_28_39
Incendiu într-un bloc în construcție din Tunari, lângă Capitală: fumul negru se vede de la kilometri depărtare
Vasul Fundulea
Povestea navei românești Fundulea, atacată de iranieni în Strâmtoarea Ormuz. „Mi-a spus: Au tras în noi! Și a tras şi o înjurătură”
LPP Holding, hala, požár, průmyslový areál, policie
Incendiu la o fabrică de armament din Cehia: autoritățile investighează o posibilă „legătură teroristă”
Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Zeci de oameni au fost evacuați
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
