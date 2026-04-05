Sfârșit tragic pentru o mamă și fiul ei din Tulcea. Cei doi au murit într-un incendiu care le-a cuprins apartamentul

Sfârșit tragic pentru o mamă și fiul ei. Cei doi și-au pierdut viața după ce locuința în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. S-a întâmplat în Tulcea. Salvatorii au intervenit imediat, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Din primele informații, focul ar fi pornit din cauza unui cablu electric defect.

Un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Tulcea s-a soldat cu moartea a două persoane, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Delta Tulcea.

La faţa locului au intervenit pompieri din cadrul Detaşamentului Tulcea, împreună cu echipaje de căutare-salvare şi de stingere a incendiilor.

Cele două victime, o femeie de 89 de ani şi un bărbat de 57 de ani, mamă şi fiu, au fost găsite inconştiente şi, deşi au fost resuscitate de echipajele SAJ şi SMURD, au fost declarate decedate.

În paralel cu misiunea de căutare-salvare, pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului care se manifesta la materiale din plastic cu degajare mare de fum. Acesta a fost stins rapid, fiind eliminat pericolul de extindere la celelalte locuinţe din imobil.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un cablu electric defect.

ISU Delta Tulcea reaminteşte că folosirea cablurilor defecte, a improvizaţiilor şi suprasolicitarea reţelei electrice pot provoca incendii cu consecinţe grave şi recomandă folosirea echipamentelor electrice achiziţionate din surse sigure, precum şi evitarea suprasolicitării reţelei electrice şi a improvizaţiilor.

