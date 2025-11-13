Live TV

Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul „Tănase”. Când va avea loc înmormântarea

Data publicării:
horia moculescu
Foto: Facebook Horia Moculescu

Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din Bucureşti, iar înmormântarea va avea loc duminică, la Cimitirul Bellu, anunţă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Reprezentanţii UCMR au transmis joi un mesaj la moartea lui Horia Moculescu, „unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi compozitori ai muzicii uşoare româneşti”.

Horia Moculescu, cunoscut pentru o carieră impresionantă de peste şase decenii în muzica uşoară românească, a compus aproximativ 500 de melodii, multe dintre ele devenind şlagăre, printre care celebrele "Salcia", "Inima ta" şi "Anul 2000" şi a primit peste 200 de premii pentru creaţiile sale. În anul 2008, a primit Marele Premiu al UCMR pentru întreaga activitate, se arată în mesajul UCMR.

A fost o figură emblematică a muzicii uşoare, apreciat nu doar pentru talentul său artistic, ci şi pentru umorul şi spiritul său viu. Moştenirea sa artistică va rămâne în memoria publicului său şi în palmaresul muzicii româneşti. Pe lângă activitatea sa componistică vastă, a fost şi un talentat pianist şi interpret vocal, arată UCMR.

Horia Moculescu a fost realizatorul şi prezentatorul emisiunii "Atenţie, se cântă!" la Televiziunea Română între anii 2009 şi 2013. În cadrul acestei emisiuni, a promovat muzica românească în interpretări live, transformând-o într-o platformă importantă pentru interpreţi şi creaţia muzicală autohtonă.

Este autorul a două volume autobiografice: "Doar atât mi-am amintit"' (2011, la Editura Kullusys) şi "Aş mai avea ceva de spus" (apărută cu câteva zile înainte de decesul său, în noiembrie 2025, la Editura Muzicală).

A colaborat cu cei mai importanţi interpreţi ai muzicii româneşti, precum Angela Similea, Mirabela Dauer, Aurelian Andreescu, Corina Chiriac, contribuind semnificativ la lansarea şi consolidarea carierelor lor.

Horia Moculescu a avut astfel o influenţă puternică asupra evoluţiei muzicii uşoare încă din anii '50. Prin toate activităţile sale, a reuşit să păstreze viu spiritul muzicii româneşti, fiind considerat o legendă a genului, precizează UCMR.

Compozitorul Horia Moculescu a murit miercuri la vârsta de 88 de ani la Institutul Matei Balș unde se afla internat, în stare gravă, la secţia de ATI.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sorin grindeanu
2
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
4
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
5
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Digi Sport
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De...
sorin costreie vlad voiculescu
Nicușor Dan a făcut noi numiri în echipa prezidențială: Sorin...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade...
Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș: 5 persoane...
Ultimele știri
Tudorel Toader, după eșecul negocierilor privind pensiile magistraților: „Soluția va veni printr-o decizie a Curții Constituționale”
Serghei Lavrov a venit cu o nouă teorie prin care explică de ce a anulat Donald Trump summitul cu Vladimir Putin: „Falsuri”
România își explică deficitul la Bruxelles. Ce înseamnă reuniunea ECOFIN pentru PNRR și banii europeni
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
horia moculescu
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
inmormantare
Emeric Ienei a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare, la Oradea. O bucată din gazonul de pe Ghencea, aşezată în mormânt
Ajutor de înmormântare 2025. Foto Getty Images
Cât este ajutorul de deces în 2025: Sume mai mari pentru persoanele care au fost asigurate în sistemul de pensii
horia moculescu
Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul „Matei Balş” din București (surse)
Ștefania Szabo
Doliu la Spitalul Județean Buzău. Colegii își iau rămas-bun de la doctorița Ștefania Szabo. Când are loc slujba de înmormântare
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston, criticată după ce a spus că familia ei nu avea bani: „A vrut să spună că părinții erau doar...
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Denis Alibec, out de la FCSB în iarnă?! Gigi Becali a lămurit tot: “Mi-e şi frică să îl mai bag!”. Care e...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Jayson Papeau a analizat șansele Rapidului la titlul de campioană. Cine i se pare cel mai important jucător...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Bolile pentru care se acordă pensie de handicap. Lista actualizată pentru 2025
Digi FM
Ada Galeș, despre forma rară de cancer care i-a pus vocea în pericol: M-a ajutat faptul că...
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce...
Pro FM
Dolly Parton, noi declarații după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate: „Nu am timp să îmbătrânesc!”
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 275 lei la pensie într-un an? Medicamentele cu 5% mai scumpe. Uleiul, pâinea cu 10%
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Cea mai mare pânză de păianjen din lume, descoperită într-o peșteră la granița Greciei cu Albania. 110.000 de...
Film Now
Brittany Snow din Pitch Perfect spune că plecarea de la Hollywood, la 23 de ani, i-a salvat viața: "Nu aș mai...
UTV
Radu Vâlcan vorbește despre rolul de tată și cum reușește să fie prezent în viața celor trei copii. „E foarte...