Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul „Tănase”. Când va avea loc înmormântarea

Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din Bucureşti, iar înmormântarea va avea loc duminică, la Cimitirul Bellu, anunţă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Reprezentanţii UCMR au transmis joi un mesaj la moartea lui Horia Moculescu, „unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi compozitori ai muzicii uşoare româneşti”.

Horia Moculescu, cunoscut pentru o carieră impresionantă de peste şase decenii în muzica uşoară românească, a compus aproximativ 500 de melodii, multe dintre ele devenind şlagăre, printre care celebrele "Salcia", "Inima ta" şi "Anul 2000" şi a primit peste 200 de premii pentru creaţiile sale. În anul 2008, a primit Marele Premiu al UCMR pentru întreaga activitate, se arată în mesajul UCMR.

A fost o figură emblematică a muzicii uşoare, apreciat nu doar pentru talentul său artistic, ci şi pentru umorul şi spiritul său viu. Moştenirea sa artistică va rămâne în memoria publicului său şi în palmaresul muzicii româneşti. Pe lângă activitatea sa componistică vastă, a fost şi un talentat pianist şi interpret vocal, arată UCMR.

Horia Moculescu a fost realizatorul şi prezentatorul emisiunii "Atenţie, se cântă!" la Televiziunea Română între anii 2009 şi 2013. În cadrul acestei emisiuni, a promovat muzica românească în interpretări live, transformând-o într-o platformă importantă pentru interpreţi şi creaţia muzicală autohtonă.

Este autorul a două volume autobiografice: "Doar atât mi-am amintit"' (2011, la Editura Kullusys) şi "Aş mai avea ceva de spus" (apărută cu câteva zile înainte de decesul său, în noiembrie 2025, la Editura Muzicală).

A colaborat cu cei mai importanţi interpreţi ai muzicii româneşti, precum Angela Similea, Mirabela Dauer, Aurelian Andreescu, Corina Chiriac, contribuind semnificativ la lansarea şi consolidarea carierelor lor.

Horia Moculescu a avut astfel o influenţă puternică asupra evoluţiei muzicii uşoare încă din anii '50. Prin toate activităţile sale, a reuşit să păstreze viu spiritul muzicii româneşti, fiind considerat o legendă a genului, precizează UCMR.

Compozitorul Horia Moculescu a murit miercuri la vârsta de 88 de ani la Institutul Matei Balș unde se afla internat, în stare gravă, la secţia de ATI.

