Silvicultorii protestează la Ministerul Mediului împotriva reorganizării Romsilva: „Pune în pericol pădurile statulului”

Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură Silva protestează miercuri, în intervalul orar 10:00 - 14:00, în faţa Ministerului Mediului, nemulţumiţi de proiectul privind reorganizarea Romsilva.

„Ministerul care răspunde de păduri refuză să asculte opiniile profesioniştilor din silvicultură şi susţine un proiect elaborat fără niciun studiu de impact, ce conţine numeroase erori de ordin juridic şi administrativ. Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenţia încă de la apariţia draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care priveşte reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva că proiectul nu este făcut corect. Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de „reformă” va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi la pierderea locurilor de muncă ale silvicultorilor”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Principalele revendicări ale silvicultorilor sunt stoparea campaniei de denigrare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi a acţiunilor de discreditare şi compromitere a personalului silvic, precum şi retragerea proiectului de Hotărâre a Guvernului promovat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin care, „fără niciun studiu de impact economic, social sau bugetar, se forţează reorganizarea Romsilva prin desfiinţarea a 70% din numărul de direcţii silvice judeţene, prin separarea activităţilor de producţie cu scopul menţinerii doar a celor „eficiente economic”, în detrimentul aspectelor de ordin social, organizatoric şi funcţional, punând în pericol circa 500 de locuri de muncă”.

O altă revendicare se referă la constituirea unui grup de lucru format din specialişti în administrarea pădurilor, din cadrul Ministerului Mediului, Romsilva, organizaţiilor profesionale ale silvicultorilor, dar şi din reprezentanţi ai Federaţiei Silva, în calitate de partener social, pentru elaborarea unui Regulament de organizare şi funcţionare care să asigure consolidarea Regiei Naţionale a Pădurilor, „nu destructurarea acestei regii de interes naţional care administrează pădurile aflate în patrimoniul public al statului”.

Propunerea de hotărâre de Guvern pentru reorganizarea Romsilva vizează regionalizarea direcţiilor silvice. În prezent există 41 de Direcţii silvice, câte una la nivelul fiecărui judeţ, însă proiectul prevede 12 Direcţii silvice.

Totodată, este preconizată o scădere cu 90% a numărului de directori, în condiţiile în care fiecare Direcţie silvică regională va avea un singur director. La ora actuală, la nivelul fiecărei Direcţii există doi-patru directori. Reducerea numărului de directori va permite o economie de 19 milioane de lei, bani care urmează să fie utilizaţi de Romsilva pentru administrarea pădurilor.

Propunerea de HG conţine şi măsuri de eficientizare financiară, urmând să fie separate următoarele activităţi: administrarea pădurilor, exploatarea lor, întreţinerea drumurilor şi valorificarea produselor lemnoase.

Hotărârea de Guvern urmează să conţină şi indicatori de performanţă financiari, iar directorii şi şefii de Ocoale vor avea criterii minimale de performanţă. Printre acestea vor figura: numărul orelor de formare, numărul activităţilor de instruire urmate, suprafeţele din fondul forestier acoperite de mijloace de supraveghere video, identificarea arborilor remarcabili, identificarea insulelor de îmbătrânire.

Pe 29 iulie, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie raportul Corpului de control efectuat la Romsilva.

Concluziile documentului relevă faptul că şase Direcţii Silvice (Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari, în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 - 2024, iar alte patru (Caraş-Severin, Gorj, Maramureş şi Sălaj) au avut pierderi consistente în cel puţin doi ani consecutiv.

Editor : C.L.B.