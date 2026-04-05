Simona Halep: Suntem cu toţii alături de Mircea Lucescu. Sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul

Simona Halep. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Simona Halep a declarat, duminică, că îi doreşte multă sănătate lui Mircea Lucescu, care se află la terapie intensivă, la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB). 

„Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului. Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a spus Halep pentru Antena Sport.

Starea fostului antrenor al echipei naţionale de fotbal Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, noaptea trecută el fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.

Mihai Stoichiţă, care l-a vizitat pe Lucescu la spital, a spus că tehnicianul este în comă indusă şi nu poate vorbi.

„Am stat cu el puţin, vreo cinci minute, cu el, că nu-mi răspunde la nimic, e normal. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e în comă indusă, probabil să ajute. M-am uitat la el şi nimic altceva. Nu pot spune nimic altceva, aş spune prostii. Nu mai este nici Marilu (n.r.- nepoata lui Mircea Lucescu) acolo, nu era nimeni, poate era prin spital. Te doare când un om păţeşte aşa ceva. Mai ales când ai avut relaţii cu el, prietenie. Nu pot fi nici pesimist, nici optimist, nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic. Are parte de îngrijire extraordinară, era conectat la aparate. Nu am vorbit cu niciun medic. M-a dus un asistent, m-a îmbrăcat şi m-a dus acolo. Îmi doresc să trăiască, să fie bine şi să fie lângă el. E îngrijorat şi domnul Burleanu. O să vorbesc cu el acum. Dar, ce să mai zicem? Speranţa moare ultima.”, a declarat Stoichiţă.

 

