Sinagoga din Constanța, construită în același an cu simbolul orașului, Cazinoul, va fi restaurată. În Al Doilea Război Mondial, bijuteria arhitectonică a fost transformată în depozit de armament, iar de mai bine de 20 de ani a fost abandonată. Lucrările vor costa 10 milioane de lei, bani de la Compania Națională de Investiții.

Construită la începutul secolului trecut și aflată acum într-o avansată stare de degradare, sinagoga este pe cale de a fi readusă la frumusețea de odinioară.

Iulia Stanciu, jurnalist Digi24: Sinagoga din Constanța a fost construită la începutul anilor 1900 și, de-a lungul timpului, s-a degradat atât de tare încât, în urmă cu aproximativ 20 de ani, tavanul s-a prăbușit.

În al Doilea Război Mondial, bijuteria arhitectonică a fost transformată în depozit de armament.

Diana Slav, ghid de turism: Din păcate, a fost folosită ca depozit de muniție de armata germană. Mă bucur că a rămas încă în picioare și că a întrat în proces de consolidare. Ca inițiativă i-a aparținut unui furnizor de bijuterii de aici din Constanța, de origine evreiască, familia Șapira, care era și furnizor al Casei Regale.

Sorin Lucian Ionescu, președintele Comunității Evreiești Constanța: După 100 și ceva de ani, din păcate, acoperișul a cedat si apoi a început degradarea acestei clădiri care se află în stadiul în care vedeți. De 10 ani de zile se încearcă reabilitarea ei cu fonduri de la CNI.

Într-un final, clădirea va fi reabilitată. În primă fază, se vor defrișa arborii care au reușit să crească fix în interiorul clădirii.

Ionuț Marius Popa, șef șantier: Am început prima dată cu defrișările interioare, pentru că erau foarte mulți arbuști și copaci în interior. Ulterior, am evacuat toate dărâmăturile și am verificat toată structura.

Primul pas este consolidarea fundației cu beton armat, apoi pereții și tavanul construcției. Lucrările sunt finanțate de Compania Națională de Investiții, iar costurile ajung la 10 milioane de lei.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu





Editor : Izabela Zaharia