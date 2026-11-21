Trei din patru firme folosesc inteligența artificială fără nicio regulă. Riscurile ca datele personale ale clienților să fie furate se ridică astfel la un nivel alarmant. Mai mult, un angajat din doi folosește un chatbot fără să-și anunțe șeful, de cele mai multe ori chiar în format gratuit. Amenzile în cazul unei scurgeri masive de date se pot ridica până la 20 milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri.

Andreea, spre exemplu, folosește inteligența artificială la firmă, dar cu limite clare puse de companie.

„Eficientizează munca, pentru că ne și ajută. Reușim să delegăm sarcinile noastre repetitive, spre exemplu, și putem să ne ocupăm de alte lucruri care necesită inputul nostru”, spune Andreea.

Doar 3% din firmele din România au implementat reguli privind inteligența artificială. În firma lui Cristi, angajații sunt bine instruiți.

„Se discută fiecare proiect individual, fiecare parte din fiecare proiect individual, pentru că pot exista situații în care într-un anumit proiect, același tip de date, același tip de informație e public sau poate fi mai ușor accesibil, iar în cazul altui proiect e strict confidențial”, explică Cristi Movilă, antreprenor.

Inteligența artificială ușurează munca multor oameni care lucrează la birou.

„Ajută, dar nu așa cum ar crede unii. Pare că faci un task mai rapid, dar poate pe termen scurt simți că te ajută, dar pe termen mediu și lung poate te încetinește, că nu mai știi ce se întâmplă. Trebuie să fii echilibrat, când și cum să-l folosești.”, e de părere o tânără.

Riscurile ca datele să fie greșite sau informațiile sensibile ale clienților să fie expuse public sunt destul de ridicate.

„Cea mai frecventă greșeală se întâmplă în doar 30 de secunde. Angajatul introduce un tabel cu datele personale ale clienților, cu nume, telefoane și prețuri negociate, într-un chatbot public, pentru a-i scrie un e-mail simplu, dar costisitor”, transmite jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea.

Amenzile în cazul unei scurgeri masive de date se pot ridica până la 20 milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri.

„Situația este una gravă, pentru că ne arată că puțin peste 3% din companii au integrat tehnologia asta la nivel de procese. În mod cert, tehnologia este folosită de angajat, de bună parte dintre cei care muncesc, însă nu într-un mod coordonat, sigur și care să genereze productivitate pentru companiile respective”, explică Paul Aparaschivei, președintele Confederației Patronale CONCORDIA.

Inclusiv datele Eurostat confirmă că România este pe ultimul loc atunci când vine vorba de implementarea inteligenței artificiale în firme.

Editor : Izabela Zaharia