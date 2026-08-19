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Situație absurdă în Alba: stâlp în mijlocul drumului. Constructorul a făcut un sens giratoriu în jurul lui, deși nu există intersecție

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Un stâlp a rămas în mijlocul unui drum din Alba după reabilitare. Constructorul a amenajat un sens giratoriu în jurul lui. Foto: ziarulunirea.ro via News.ro.
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Un stâlp din beton care susține cablurile de electricitate a fost lăsat în mijlocul unui drum comunal din Gârda de Sus, județul Alba, după reabilitarea șoselei. În loc să mute stâlpul, constructorul a amenajat în jurul acestuia un mic sens giratoriu, deși în zonă nu există nicio intersecție, relatează News.ro.

Situația a fost semnalată de jurnaliștii publicației ziarulunirea.ro. Stâlpul se află pe un drum comunal din Gârda de Sus care se intersectează cu DN 75.

Un cititor al publicației locale a fotografiat lucrarea și a semnalat că sensul giratoriu nu are niciun rol în circulația rutieră.

„În Gârda de Sus, pe un drum comunal care se intersectează cu cel național - DN 75, s-a construit un sens giratoriu special pentru un stâlp, rămas în mijlocul drumului. Sensul giratoriu nu are niciun rol, dar absolut niciunul. Și pentru că în România orice problemă serioasă trebuie rezolvată printr-o soluție complicată, s-a găsit și aici una pe măsură: drumul a fost făcut în jurul stâlpului. Practic e un stâlp în jurul căruia s-a construit drumul și sensul giratoriu”, a transmis acesta redacției.

Sensul giratoriu a fost amenajat din dale de ciment, amplasate în jurul stâlpului, și este semnalizat ca atare.

Jurnaliștii locali au confirmat situația, iar surse din Consiliul Județean Alba au precizat că drumul comunal nu a fost încă recepționat.

Pentru nerespectarea autorizației de construire poate fi aplicată o amendă al cărei cuantum începe de la 5.000 de lei.

Editor : Ș.A.

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