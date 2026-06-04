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Situație de urgență la Mediaș: rezervorul de gaz al unei mașini s-a fisurat după alimentarea la o stație GPL

Data actualizării: Data publicării:
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Foto: ISU Sibiu via News.ro

Pompierii intervin, joi, în municipiul Mediaş, judeţul Sibiu, după ce au fost sesizaţi cu privire la fisurarea rezervorului GPL al unui autoturism care a alimentat la o staţie de carburanţi.

„Pompierii Detaşamentului Mediaş intervin pe strada Ighişului din municipiul Mediaş, pentru a asigura măsurile de prevenire a situaţiilor de urgenţă, ca urmare a fisurării rezervorului GPL al unui autoturism care a alimentat la o staţie de carburanţi”, anunţă, joi, ISU Sibiu, potrivit News.ro.

La faţa locului sunt mobilizate o autospecială de stingere, un echipaj SMURD şi o autospecială de primă intervenţie.

„Maşina a fost mutată din staţia de alimentare cu carburanţi, la o distanţă de siguranţă de construcţii şi oameni”, precizează pompierii.

Poliţiştii au anunţat că traficul rutier este blocat pe strada Ighişului, pentru a permite intervenţia autospecialelor.

Editor : B.E.

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