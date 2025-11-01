Live TV

Situație halucinantă în Timișoara: S-au înmulțit fraudele cu bani de întreținere. Zeci de familii au rămas fără căldură și apă caldă

hartii
Din ce în ce mai mulți administratori de bloc fug cu banii și lasă locatarii cu datorii. Foto: Captură video

Situație halucinantă în vestul țării. Din ce în ce mai mulți administratori de bloc fug cu banii și lasă locatarii cu datorii. Compania de Termoficare din Timișoara a lansat avertismentul și anunță că deja are de recuperat 150 de mii de lei din astfel de cazuri. Zeci de familii din oraș au rămas în prag de iarnă fără căldură, fără apă caldă și fără banii de întreținere. Specialiștii îi sfătuiesc pe cetățeni să verifice soldul facturilor la utilități și să sesizeze organele de anchetă cât mai repede pentru a putea recupera prejudiciul.

O femeie din Timișoara trăiește un coșmar, după ce a rămas fără căldură și apă caldă, chiar dacă și-a plătit întreținerea.

Păgubit: Noi plăteam către asociația cheltuieli de întreținere, iar asociația nu plătea mai departe furnizorii. E foarte frig, e foarte frig, am radiatoare mici, încălzesc apa la aragaz.

Situația este din ce în ce mai întâlnită în mai multe zone ale orașului, unde oamenii se confruntă cu aceleași probleme. Toți povestesc sub protecția anonimatului episoade șocante.

Păgubit: Aici se poate vedea blocul este debranșat, toți proprietarii sunt într-o situație neplăcută.

În majoritatea cazurilor, locatarii află că au datorii abia când se afișează la avizier notificarea de debranșare. Iar când vor să ia legătura cu administrația, ușile li se închid în nas.

Cristian Amza – administrator special Companie de Termoficare Timișoara: Undeva între 100.000 și 150.000 de lei sunt sumele pe care noi le-am identificat în ultimele 6-8 săptămâni. Explicațiile nu sunt plauzibile și unele frizează așa ridicolul. Până la acordarea cu împrumuturi din acești bani, camătă, de asta spuneam de iz penal, practica păcănelelor care e un viciu.

Feredațiile Asociațiilor de Locatari oferă consiliere gratuită persoanelor care se află în astfel de probleme.

Petru Olariu – președinte Federația Asociațiilor de Locatari: Avem un protocol în care dacă o asociație i se întâmplă ceva, vine la noi și analizăm cine e vinovatul și atunci îi ajutăm să își depună dosarul la instanță.

Chiar dacă în astfel de probleme la orizont se vede doar un munte de hârtii, specialiștii recomandă o verificare din timp, periodică a soldului pe care îl înregistrează asociația la facturile către furnizori. Astfel se pot evita problemele ulterioare.

Autoritățile locale nu au însă o evidență clară a cazurilor. Și asta pentru că în funcție de suma delapidată, cei afectați apelează fie la poliție, fie direct la instanță.

