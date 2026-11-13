Situație neobișnuită la Poliția Arad: Singurul candidat la șefia instituției a picat testarea psihologică

Poliția Arad rămâne fără conducerea stabilită prin concurs, după ce singurul candidat care s-a înscris la concursul pentru funcția de șef al instituției a fost declarat inapt psihologic. Bărbatul este deja împuternicit în funcție, dar nu va mai putea ocupa această poziție. Conform regulamentului, următorul test psihologic va putea fi susținut peste jumătate de an.

Singurul candidat înscris la concursul pentru funcția de șef al Poliției Municipiului Arad a fost declarat inapt la evaluarea psihologică. Este vorba despre un comisar-șef care conduce instituția prin împuternicire din luna februarie.

Acesta a fost anterior șeful Poliției orașului Ineu și a fost singurul care și-a depus candidatura pentru ocuparea funcției de conducere de la Arad.

Potrivit sindicatului Europol, rezultatul evaluării psihologice îl împiedică să ocupe orice funcție de conducere timp de 6 luni. În această perioadă nu poate susține o nouă testare pentru un astfel de post.

Mai mult, sindicaliștii susțin că acesta nu se poate întoarce nici la conducerea Poliției orașului Ineu, funcție pe care a ocupat-o anterior. Astfel, procedura de ocupare a funcției de șef al Poliției Municipiului Arad ar urma să fie reluată.

Editor : A.P.