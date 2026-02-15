Şofer băut și cu permisul suspendat a fost oprit cu focuri de armă în Dâmbovița, după ce a fugit de poliție și a lovit doi agenți

Un şofer de 23 de ani băut şi cu permisul suspendat a fost oprit în trafic de Poliţie, pe raza comunei dâmboviţene Băleni, nu a vrut să coboare din maşină şi a demarat acroşând doi poliţişti, în urmărirea lui fiind trase focuri de armă.

Potrivit IPJ Dâmboviţa, duminică, în jurul orei 00:20, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 2 Poliţie Rurală Băleni au oprit pentru control, pe raza comunei Băleni, un autoturism condus de un bărbat. "Conducătorul auto nu s-a conformat dispoziţiilor poliţiştilor, a refuzat să coboare din autoturism şi a demarat în viteză de la faţa locului, acroşând alţi doi poliţişti aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. S-a procedat de îndată la urmărirea acestuia, autoturismul fiind identificat ulterior abandonat pe un teren agricol situat pe raza comunei Băleni", precizează IPJ Dâmboviţa.

Conform sursei citate, pe timpul urmăririi, au fost executate focuri de avertisment în plan vertical şi asupra pneurilor autoturismului, fără a fi rănite persoane.

La scurt timp, poliţiştii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind un tânăr de 23 de ani, din comuna Băleni. Întrucât emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul din dotare, rezultând o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că tânărul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În baza probatoriului administrat, faţă de tânărul de 23 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj. Pe parcursul zilei luni acesta urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

În acest caz vor fi dispuse măsuri legale şi pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducerea unui vehicul având permisul suspendat.

