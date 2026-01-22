Live TV

Şofer de ride-sharing, reţinut după ce a făcut avansuri sexuale unei cliente şi a deviat traseul. Femeia a fugit şi a anunțat Poliţia

Un şofer de ride-sharing din Craiova a fost reţinut după ce i-a făcut avansuri sexuale unei cliente, o tânără de 23 de ani, şi a deviat de la traseu, ducând maşina într-o zonă slab luminată. Femeia a fugit, fiind urmărită de bărbat, dar a reuşit să scape şi să anunţe Poliţia. Bărbatul a fost prins la mai bine de două săptămâni de la comiterea faptei.

”La data de 6 ianuarie, poliţiştii au fost sesizaţi de către o tânără, de 23 de ani, din comuna Băbiciu, judeţul Olt, cu privire la faptul că, în cursul aceleiaşi zile, în timp ce se deplasa cu un autoturism în regim ride-sharing, conducătorul auto, un bărbat pe care nu-l cunoaşte, i-ar fi făcut avansuri sexuale. Ulterior, acesta s-a abătut de la traseul iniţial, intrând într-o zonă slab iluminată, unde ar fi încercat să se urce pe bancheta din spate a autoturismului. Aici, tânăra a fugit, fiind urmărită de bărbat, care a imobilizat-o, femeia reuşind să scape şi să alerteze poliţia”, au anunţat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, citați de News.ro.

În urma cercetărilor, poliţiştii au reuşit să îl identifice pe şofer, acesta fiind un bărbat de 39 de ani, din Craiova. El a fost dus la audieri, ulterior fiind reţinut pentru 24 de ore, pentru lipsire de libertate.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru luarea unei măsuri preventive.

