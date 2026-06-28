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Şofer din Ilfov, arestat după ce a atacat un poliţist şi a fugit pe câmp ca să scape de testul de alcoolemie

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girofar al unei masini de politie
Trupurile au rămas încarcerate între fiarele contorsionate ale maşinii. Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
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Un bărbat de 36 de ani din judeţul Ilfov a fost arestat preventiv după ce a fugit de poliţiştii care l-au oprit în trafic, a atacat unul dintre agenţi şi a refuzat atât testarea cu aparatul alcooltest, cât şi recoltarea de probe biologice. Incidentul a avut loc în comuna Mătăsaru, judeţul Dâmboviţa.

El este acuzat de ultraj şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, din judeţul Ilfov, a fost oprit în data de 27 iunie, în jurul orei 00:00, în timp ce conducea un autoturism pe drumul naţional 7, în comuna Mătăsaru, din judeţul Dâmboviţa.

Conducătorului auto i s-a solicitat să fie supus unei testări cu aparatul alcooltest, moment în care acesta ar fi refuzat, devenind recalcitrant şi fugind pe câmp. De îndată, poliţiştii au pornit în urmărirea bărbatului şi l-au prins la scurt timp, procedând la imobilizarea acestuia. Bărbatul în cauză ar fi agresat fizic unul dintre agenţii de poliţie şi i-ar fi adresat ameninţări cu acte de violenţă. De asemenea, pe tot parcursul intervenţiei, acesta ar fi adresat poliţiştilor injurii şi expresii jignitoare”, au informat, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița.

În primă fază, bărbatul a fost reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, iar sâmbătă, 28 iunie, a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Găeşti, care a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele său.

Editor : Ș.A.

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