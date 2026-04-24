Șofer înjunghiat într-o staţie GPL din București. Bărbatul a fost transportat la spital

Un şofer a fost înjunghiat vineri într-o staţie GPL din Sectorul 6 al Capitalei, după un conflict spontan cu un alt bărbat venit să alimenteze maşina cu combustibil, anunţă Poliţia Capitalei.

"La data de 24 aprilie 2026, în jurul orei 16:45, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 22 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o staţie GPL situată în Sectorul 6, o persoană prezintă o plagă înjunghiată. Poliţiştii care s-au deplasat cu operativitate la faţa locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Din primele verificări a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între doi bărbaţi care se aflau în staţia GPL pentru alimentarea autoturismelor, unul dintre aceştia, un bărbat în vârstă de 36 de ani, ar fi fost înţepat cu un obiect tăietor-înţepător, la nivelul coapsei, de către cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 54 de ani", spune Poliţia într-un comunicat.

Şoferul înjunghiat a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale suplimentare.

Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat şi condus la sediul subunităţii, în vederea audierii.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 22 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Editor : A.P.