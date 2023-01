O încadrare greșită în trafic s-a lăsat cu bătaie, în plină stradă, pentru un șofer din București. Bărbatul s-a trezit că mașina care circula în fața lui oprește brusc, iar din ea coboară șoferul și o femeie, ambii puși pe scandal. Fără să stea prea mult pe gânduri, cei doi se năpustesc asupra bărbatului, pe care îl lovesc cu pumnii și picioarele."Sub rafala de pumni, bărbatul a căzut pe mașina mea", spune martorul care a surprins întreaga scenă cu o cameră de bord.

Incidentul a avut loc marți seara, în jurul orei 20:00, pe Calea 13 Septembrie spre Bulevardul Ghencea, din București. În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum șoferul unui BMW împreună cu partenera coboară din mașină și vin nervoși spre autoturismul din spatele lor, un Logan condus de un bărbat.

În momentul în care conflictul degenerează, șoferul mașinii dotate cu camera video de bord coboară din mașină și intervine. În cele din urmă, bărbatul agresiv se întoarce la mașină, se apleacă să ridice o sticlă de suc, pe care o aruncă apoi spre liniile de tramvai, nervos pe claxoanele celorlalți șoferi blocați în coloană.

"Am surprins cu camera întreaga scenă. După ce m-am dezmeticit și eu m-am dat jos și am încercat să-i calmez, dar nu prea am reușit. Cel puțin, în partea unde nu se observă nimic, doamna era foarte agresivă", spune Paul Gabriel Andrei, cel care a filmat scenă.

Scandalul ar fi pornit de la o încadrare greșită în trafic.

