Live TV

Video Șofer oprit cu focuri de armă și un dispozitiv cu țepi: Ce au descoperit polițiștii după verificări. Imagini din timpul operațiunii

Data publicării:
politie
Un șofer fugar urmărit în două județe a fost oprit de polițiști cu focuri de armă și dispozitive cu țepi puse pe șosea. Foto: Europol
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un șofer fugar urmărit în două județe a fost oprit de polițiști cu focuri de armă și dispozitive cu țepi puse pe șosea. Când au reușit să îl prindă, polițiștii și-au dat seama de ce fugea - avea pe numele său mandat de arestare, pentru nu mai puțin de 20 de abateri rutiere grave. Iată imaginile surprinse în timpul operațiunii.

Polițiștii se aflau în apropierea localității Mehadia, județul Caraș-Severin, când i-au făcut semn șoferului de 24 de ani să oprească. Bărbatul, aflat la volanul unei mașini înmatriculate în Germania, nu s-a conformat și și-a continuat drumul. Pentru a-l opri, polițiștii au folosit un dispozitiv cu țepi care perforează anvelopele.

Pentru că șoferul nu a oprit nici de această dată, oamenii legii au tras două focuri de armă de avertisment.

Mașina a fost oprită în cele din urmă în apropierea gării Băile Herculane.

Șoferul a fost imobilizat și încătușat, iar în urma verificărilor polițiștii au stabilit că pe numele bărbatului era emis un mandat de arestare preventivă. Acesta figura cu peste 20 de infracțiuni rutiere.

Bărbatul a fost predat polițiștilor din Mehedinți pentru continuarea procedurilor legale.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Captură de site cu articolul care ulterior a fost șters. Foto NEXTA X
1
Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie...
US Capitol Dome Congress House of Representatives US Senate Washington DC
2
Mai mulți senatori americani îl îndeamnă pe Trump să retragă invitația adresată lui Putin...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
3
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
4
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
5
Ambasadorul Marii Britanii, Giles Portman, despre alegerile prezidențiale din România...
"Vă rog, căsătoriți-vă!" Au mers împreună în "Orașul iubirii" și imaginile au devenit virale
Digi Sport
"Vă rog, căsătoriți-vă!" Au mers împreună în "Orașul iubirii" și imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
N09 VITEZOMAN AUTOSTRADA VO 220926_00225
Șofer prins cu 247 km/h pe Autostrada Transilvania, aproape dublul limitei legale. Măsurile luate de polițiști
sofer cautat mehedinti
Mobilizare de forțe în județul Mehedinți: un șofer din Rep. Moldova este căutat cu elicopterul după ce ar fi fugit de Poliție
politie sirena masina
Un tânăr de 18 ani a rămas fără mașină după ce a fost prins de 3 ori fără permis
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Metoda prin care un șofer din Timișoara a păgubit 12 benzinării. Prejudiciu de peste 6.000 de lei
Multiple fatalities after police car and VW collide on A66 in Teesside in early hours of morning
Sfârșit tragic după o urmărire în trafic: șapte morți, între care doi polițiști. O mașină s-a izbit de o autospecială în Marea Britanie
Recomandările redacţiei
siegfried muresan profimedia
Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai...
drona ruseasca profimedia
Atacul masiv cu drone al Rusiei în Ucraina, văzut din Tulcea. Imagini...
Siegfried Mureșan.
„Are ceva aer de complot”. Siegfried Mureșan cere explicații...
aur inquam george calin
Un deputat AUR susține că a finalizat un raport privind anularea...
Ultimele știri
Simion anunță că AUR nu va vota Guvernul Mureșan și îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea: „Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen”
Cât costă ajutorul acordat de Franța Ucrainei, pus sub semnul întrebării de lidera extremei drepte, Marine Le Pen
Donald Trump i-a propus lui Xi Jinping ca SUA să vândă arme Chinei, spune ambasadorul american la Beijing
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea care le-a pus la încercare timp de opt ani. Începe un capitol complet...
Cancan
Patronul Dristor Doner Kebap a fost arestat în Turcia! Rețeaua lui de trafic folosea mai mulți studenți din...
Fanatik.ro
Gică Hagi, revoluţie în lotul României cu Bosnia: Ianis Hagi, Man, Drăguşin, Marin, Raţiu - OUT!
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Gică Hagi face revoluție la națională: patru jucători afară, Stanciu îl scoate pe Ianis din primul unsprezece
Adevărul
Dosar de mită de 450.000 de euro la Gheorgheni. Doi directori, arestați în cazul unui proiect energetic
Playtech
Cât câștigă un primar în România în 2026. Salariile din București, marile orașe și localitățile mici
Digi FM
Și-a luat cei trei copii și s-a mutat în Tenerife, dar visul a durat doar două luni. De ce s-a întors...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima luptă în cușcă dintre un polițist și un deținut s-a încheiat după doar 57 de secunde
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova locuiesc în „buncărul miliardarilor”. Cum arată locul în care își cresc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Toți îl invidiau pentru fizicul din "Baywatch", dar Zac Efron își supunea corpul unui stres imens: "Nu eram...
Adevarul
Peiu, despre cei peste 280 de parlamentari care l-au demis pe Bolojan: „Guilfoyle nu se află printre ei”
Newsweek
EXCLUSIV Ministerul Muncii spune în ce condiții va indexa pensiile la 1 ianuarie 2027. De ce depind sumele?
Digi FM
Protest fără precedent în școlile din România! De ce merg elevii îmbrăcați în negru la ore
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă dacă nu-ți schimbi periuța de dinți la timp. Acest lucru poate dăuna danturii la fel ca...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Entuziasm uriaș al fanilor. Brad Pitt și Ines de Ramon au făcut furori la San Sebastian. Ea a arătat...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...