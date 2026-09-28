Un șofer fugar urmărit în două județe a fost oprit de polițiști cu focuri de armă și dispozitive cu țepi puse pe șosea. Când au reușit să îl prindă, polițiștii și-au dat seama de ce fugea - avea pe numele său mandat de arestare, pentru nu mai puțin de 20 de abateri rutiere grave. Iată imaginile surprinse în timpul operațiunii.

Polițiștii se aflau în apropierea localității Mehadia, județul Caraș-Severin, când i-au făcut semn șoferului de 24 de ani să oprească. Bărbatul, aflat la volanul unei mașini înmatriculate în Germania, nu s-a conformat și și-a continuat drumul. Pentru a-l opri, polițiștii au folosit un dispozitiv cu țepi care perforează anvelopele.

Pentru că șoferul nu a oprit nici de această dată, oamenii legii au tras două focuri de armă de avertisment.

Mașina a fost oprită în cele din urmă în apropierea gării Băile Herculane.

Șoferul a fost imobilizat și încătușat, iar în urma verificărilor polițiștii au stabilit că pe numele bărbatului era emis un mandat de arestare preventivă. Acesta figura cu peste 20 de infracțiuni rutiere.

Bărbatul a fost predat polițiștilor din Mehedinți pentru continuarea procedurilor legale.

Editor : A.P.