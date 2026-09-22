Un șofer a fost surprins de polițiști în timp ce circula cu 247 km/h pe Autostrada Transilvania, pe tronsonul Câmpia Turzii-Nădășelu, unde viteza maximă admisă este de 130 km/h. Bărbatul a depășit astfel limita legală cu 117 km/h și a fost amendat cu peste 4.300 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru patru luni.

Șoferul a fost înregistrat de radar în timp ce circula cu aproape 250 km/h pe autostrada A3, pe tronsonul Câmpia Turzii-Nădășelu.

În urma abaterii, polițiștii l-au sancționat cu o amendă de peste 4.300 de lei și i-au suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de patru luni.

Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă reduce timpul de reacție al șoferilor și poate avea consecințe grave în cazul apariției unor situații neprevăzute în trafic.

România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, iar viteza excesivă reprezintă a doua cauză a accidentelor rutiere grave din țară.

Editor : Ș.A.