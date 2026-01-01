Live TV

Șofer prins de radar cu 124 km/h, pe DN 1C, unde limita legală este de 50 km/h. Ce sancțiune a primit

Data publicării:
viteza
Șofer prins de radar cu 124 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h. Foto: IPJ Maramureş

Un șofer a fost depistat de poliţiştii rutieri în timp ce conducea cu 124 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h, pe DN 1C, în localitatea Buşag. El a primit amendă în valoare de 1.822 de lei şi i-a fost reţinut permisul de conducere.

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost depistat de poliţiştii rutieri în timp ce rula cu 124 km/h, pe DN 1C, în localitatea Buşag, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h, anunţă IPJ Maramureş.

Aparatul radar a înregistrat viteza miercuri, în jurul orei 18.00.

Echipajul de poliţie a procedat la oprirea autovehiculului iar conducătorul auto şi-a făcut "cadou" în prag de Anul Nou, fiind sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.822 de lei şi fiindu-i reţinut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, conform legislaţiei în vigoare, precizează autorităţile.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş reiterează că viteza excesivă este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave de circulaţie.

”Conduceţi responsabil întrucât drumul nu este locul unde să testaţi limitele, nici ale autoturismului, nici ale legii”, transmite IPJ Maramureş.

Editor : A.P.

