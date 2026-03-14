La 50 km pe oră, un accident fără centură de siguranță este la fel de periculos ca o cădere de la etajul 4. Cu toate acestea încă sunt șoferi care nu o poartă. Doar în București anul trecut au fost sancționați aproximativ 9 mii de șoferi pentru nepurtarea centurii de siguranță. Scuzele șoferilor sunt diverse: unii spun că nu știu legislația, alții că merg pe distanțe scurte. Polițiștii i-au pus pe cei prinși fără centură să testeze simulatorul de impact pentru a vedea la ce pericol se expun.

Șofer: Mamă! Groaznic! Cu centură, fără centură îmi rupeam dinții. Și acum îmi clănțăne. Ce nasol e!

-Când ați fost oprit aveați centură sau nu aveați?

-Aveam, dar nu o pusesem. Pentru 1 km nu o mai pun că mi-e lene. O să o port, ce naiba să fac....

Acest șofer a testat simulatorul de impact pe când mașina avea o viteză de 13 kilometri pe oră. Statisticile arată că un accident cu o viteză de 50 de km pe oră fără centură este la fel de periculos ca o cădere de la etajul 4.

Daniel Vicol - instructor auto: Cursantul meu este din Siria. Îi arăt care sunt consecințele nepurtării centurii.

Cursant: Sunt doctor și cunosc leziunile. Șocul la 13 km pe oră e imens. 13 km pe oră! La 50 km ar fi un dezastru.

-Care e motivul pentru care nu ați purtat centura?

Șofer: Eram aici, foarte aproape.

-Nu vi se pare prea riscant?

-Ba da... dar pe distanțe scurte...

Claudiu Costea - purtător de cuvânt Brigada Rutieră: Este foarte important să purtăm centura corect. Aceasta ne poate agrava starea în momentul unui accident dacă nu o purtăm corespunzător. Este indicat să treacă peste umăr, iar în partea inferioară să susțină punctele tari ale corpului.

În 2025 au murit aproape 1.300 de persoane în toată țara în urma accidentelor rutiere. Cele mai multe dintre ele nu purtau centură de siguranță.

Editor : A.P.