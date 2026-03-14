Șoferi prinși fără centură la volan, puși de polițiști să testeze simulatorul de impact: „Groaznic! Îmi rupeam dinții"

Șoferi prinși fără centură, puși de polițiști să testeze simulatorul de impact

La 50 km pe oră, un accident fără centură de siguranță este la fel de periculos ca o cădere de la etajul 4. Cu toate acestea încă sunt șoferi care nu o poartă. Doar în București anul trecut au fost sancționați aproximativ 9 mii de șoferi pentru nepurtarea centurii de siguranță. Scuzele șoferilor sunt diverse: unii spun că nu știu legislația, alții că merg pe distanțe scurte. Polițiștii i-au pus pe cei prinși fără centură să testeze simulatorul de impact pentru a vedea la ce pericol se expun.

Șofer: Mamă! Groaznic! Cu centură, fără centură îmi rupeam dinții. Și acum îmi clănțăne. Ce nasol e!
-Când ați fost oprit aveați centură sau nu aveați?
-Aveam, dar nu o pusesem. Pentru 1 km nu o mai pun că mi-e lene. O să o port, ce naiba să fac....

Acest șofer a testat simulatorul de impact pe când mașina avea o viteză de 13 kilometri pe oră. Statisticile arată că un accident cu o viteză de 50 de km pe oră fără centură este la fel de periculos ca o cădere de la etajul 4.

Daniel Vicol - instructor auto: Cursantul meu este din Siria. Îi arăt care sunt consecințele nepurtării centurii.

Cursant: Sunt doctor și cunosc leziunile. Șocul la 13 km pe oră e imens. 13 km pe oră! La 50 km ar fi un dezastru.

-Care e motivul pentru care nu ați purtat centura?
Șofer: Eram aici, foarte aproape.
-Nu vi se pare prea riscant?
-Ba da... dar pe distanțe scurte...

Doar în București anul trecut au fost sancționați aproximativ 9 mii de șoferi pentru nepurtarea centurii de siguranță.

Claudiu Costea - purtător de cuvânt Brigada Rutieră: Este foarte important să purtăm centura corect. Aceasta ne poate agrava starea în momentul unui accident dacă nu o purtăm corespunzător. Este indicat să treacă peste umăr, iar în partea inferioară să susțină punctele tari ale corpului.

În 2025 au murit aproape 1.300 de persoane în toată țara în urma accidentelor rutiere. Cele mai multe dintre ele nu purtau centură de siguranță.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
2
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
v putin itra pe usile mari ale kremlinului
3
„Putin se teme că va sfârși ca Nicolae al II-lea, împușcat după ce pierde puterea”, crede...
uss gerald r ford în marea mediterană
4
Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu...
aeronava kc-135 in zbor
5
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Digi Sport
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sofer la volan consulta telefonul
Șoferii de ridesharing reclamă venituri mici, presiuni la acceptarea curselor și riscul suspendării conturilor. Ce spun Uber și Bolt
ARH N17 PARCARI CU PLATA BUCURESTI VO 120822_00369
Schimbare majoră în București: nu se mai poate plăti cash la parcările Primăriei. Ce opțiuni au șoferii
sofer cu arma intr-o parcare al unui complex comercial din sectorul 6 bucuresti
Un bărbat a fost amenințat cu arma de un șofer în parcarea unui complex comercial din București
Rovinieta 2025. Foto Getty Images
CNAIR: Rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate sâmbătă, 28 februarie. Ce trebuie să știe șoferii
volan mașină
Permis suspendat pentru neplata amenzilor. Cseke Attila: „Va aduce o colectare mult mai bună”. Ce trebuie să știe șoferii
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia...
octavian
Povestea sfâșietoare a lui Octavian Palferenț, unul dintre cei mai...
teheran
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 15. Teheranul îl contrazice pe...
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Ministerul Energiei vrea să declare situație de criză pe piața...
Ultimele știri
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Greșelile pe care mulți pasageri le fac înainte de zbor. Situații care te pot costa bani în plus la aeroport, explicate de experți
Câți ani se scad din vârsta de pensionare pentru Grupa I de muncă. Ce perioade de vechime sunt recunoscute de Casa de Pensii
Citește mai multe
