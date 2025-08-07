Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile. Schimbările pregătite de Ministerul Dezvoltării

Șoferii nu vor mai putea conduce dacă nu vor achita în termen de 90 de zile amenzile contravenționale, se arată într-un proiect al Ministerului Dezvoltării publicat joi, 7 august, în transparență decizională. Proiectul face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, pregătit de Guvern.

„Se reglementează faptul că deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale”, se arată în expunerea de motive a proiectului pus în transparență de Ministerul Dezvoltării. Proiectul poate fi consultat aici.

Autoritățile fiscale sunt obligate să notifice persoana care are restanțe la buget, din amenzi neachitate, în termen de 15 zile, și să specifice când îi va fi suspendat permisul, dacă nu le plătește.

În același timp, dacă un șofer are permisul suspendat din alte cauze, iar perioada expiră, acesta tot nu va putea conduce dacă are amenzi neplătite.

Însă șoferii își vor putea reduce perioada de suspendare (dacă suspendarea a venit în urma unor contravenții) a dreptului de a conduce dacă „prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local (...), inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce”, se mai arată în proiectul citat.

„Neachitarea amenzilor poate duce la suspendarea temporară a dreptului de a conduce, ca măsură de presiune pentru recuperarea creanțelor”, se arată în proiectul citat.

În plus, amenzile restante de 3 luni vor fi majorate cu 30%, iar dacă nu vor fi plătite după 6 luni, vor mai primi o altă majorare, tot de 30%.

Ministerul Dezvoltării mai propune ca, în cazul vânzării de automobile, cumpărătorii și vânzătorii să ceară certificate care să ateste „achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul”.

„Această situație este valabilă și în situația în care un contribuabil radiază din circulație un mijloc de transport”, se mai arată în proiectul Ministerului Dezvoltării.

