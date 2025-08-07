Live TV

Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile. Schimbările pregătite de Ministerul Dezvoltării

Data publicării:
un politist dirijeaza traficul
Foto: Captură Digi24

Șoferii nu vor mai putea conduce dacă nu vor achita în termen de 90 de zile amenzile contravenționale, se arată într-un proiect al Ministerului Dezvoltării publicat joi, 7 august, în transparență decizională. Proiectul face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, pregătit de Guvern.

„Se reglementează faptul că deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale”, se arată în expunerea de motive a proiectului pus în transparență de Ministerul Dezvoltării. Proiectul poate fi consultat aici

Autoritățile fiscale sunt obligate să notifice persoana care are restanțe la buget, din amenzi neachitate, în termen de 15 zile, și să specifice când îi va fi suspendat permisul, dacă nu le  plătește. 

În același timp, dacă un șofer are permisul suspendat din alte cauze, iar perioada expiră, acesta tot nu va putea conduce dacă are amenzi neplătite.

Însă șoferii își vor putea reduce perioada de suspendare (dacă suspendarea a venit în urma unor contravenții) a dreptului de a conduce dacă „prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local (...), inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce”, se mai arată în proiectul citat.

„Neachitarea amenzilor poate duce la suspendarea temporară a dreptului de a conduce, ca măsură de presiune pentru recuperarea creanțelor”, se arată în proiectul citat.

În plus, amenzile restante de 3 luni vor fi majorate cu 30%, iar dacă nu vor fi plătite după 6 luni, vor mai primi o altă majorare, tot de 30%. 

Ministerul Dezvoltării mai propune ca, în cazul vânzării de automobile, cumpărătorii și vânzătorii să ceară certificate care să ateste „achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul”.

Această situație este valabilă și în situația în care un contribuabil radiază din circulație un mijloc de transport”, se mai arată în proiectul Ministerului Dezvoltării. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
militari ucraineni
1
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
Nicușor Dan.
2
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
3
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
4
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Kestutis Budrys
5
Lituania cere sprijinul „imediat” al NATO după incidentul de săptămâna trecută când o...
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Digi Sport
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
florin salam la zilele comunei logresti gorj
În plină criză economică, o primărie cu 2.300 de locuitori a plătit...
nina iliescu-Mediafax Foto-Bogdan Stamatin
Primul mesaj public al Ninei Iliescu după moartea fostului...
profimedia-0213789032
Traian Băsescu primește din nou locuință de la stat. Fostul...
donald trump vladimir putin
Vladimir Putin a anunțat posibila locație pentru summitul cu Donald...
Ultimele știri
Măsuri ale reformei administrative: impozite mărite și executări silite pentru recuperarea datoriilor de către primării
Premierul britanic Keir Starmer îl mustră pe Andrew Tate și avertizează băieții expuși riscului „masculinității toxice” din online
Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare, la Cimitirul Ghencea. S-au tras 21 de salve de tun în memoria fostului președinte
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
florin manole face declaratii
Florin Manole: În pachetul doi, vom avea o creştere consistentă a amenzilor pentru munca la negru pe care le poate primi un angajator
Un bărbat se uită la o sticlă de lapte în faţa unui raft de produse lactate dintr-un magazin.
ANPC a dat amenzi de 2,6 milioane de lei comercianților de lapte şi produse lactate din toată țara. Ce nereguli au fost descoperite
Sticla de apă
ANPC a controlat aproape 700 de operatori economici care produc, distribuie sau comercializează apă. Ce nereguli au fost găsite
Rovinieta 2025. Foto Getty Images
Se scumpește rovinieta de la 1 septembrie 2025. Care este tariful anual pentru autoturisme. Lista completă a noilor amenzi
Armata germană
Germania alocă un buget record pentru armată în 2026. Care sunt planurile Berlinului până în 2029
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix și un clip nemaivăzut din viața lor de cuplu: "Voi lupta pentru...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu...
Adevărul
La vederea cortegiului funerar al lui Iliescu, un cetățean a strigat „mai bine mort, decât comunist!”
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”