Şoferiţă blocată în trafic, scoasă din maşină, lovită şi dusă cu forţa la locuinţa unui bărbat. Agresorii au fost reţinuţi

Un bărbat şi o femeie au fost reţinuţi, fiind acuzaţi că ar fi blocat în trafic o şoferiţă, după care au scos-o din maşină, au lovit-o şi au dus-o cu forţa la locuinţa bărbatului din comuna Cojasca, a informat sâmbătă Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

"La data de 8 noiembrie, în urma probatoriului administrat de poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 3 Poliţie Rurală Butimanu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte, faţă de un bărbat de 53 de ani şi o femeie de 29 de ani, ambii din comuna Cojasca, a fost dispusă măsura reţinerii pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore. Din investigaţiile efectuate a rezultat că, la data de 4 noiembrie, în intervalul orar 22:00 - 23:00, cei doi, în timp ce s-ar fi deplasat cu două autoturisme în localitatea Bujoreanca, ar fi blocat un alt autoturism în trafic, în care s-ar fi aflat o tânără de 23 de ani. Ulterior, suspecţii ar fi coborât din autoturism, moment în care ar fi agresat-o fizic pe tânără şi ar fi constrâns-o să urce într-unul dintre autoturisme, împotriva voinţei sale, transportând-o la locuinţa bărbatului din comuna Cojasca", se arată în comunicatul IPJ Dâmboviţa.

Potrivit sursei citate, "poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu pentru 120 de ore împotriva agresorilor".

Sâmbătă, cei doi vor fi prezentaţi magistraţilor în vederea dispunerii unor măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi lipsire de libertate în mod ilegal.

