Soluții de „cascadorii râsului” la modernizarea Gării Brașov, reclamă Asociația Pro Infrastructură. Lucrările, după un proiect din 2011

Asociaţia Pro Infrastructură afirmă, joi seară, că modernizarea gării Braşov, proiect iniţiat în urmă cu 15 ani, riscă să se mai prelungească 2-3 ani, pentru că antreprenorul se mişcă slab. În plus, organizaţia reclamă soluţii de cascadorii râsului.

„Gara Braşov, afectată de... modernizare! Vestea bună este că, la final de 2025, s-au redeschis în sfârşit liniile 1-3 în gara Braşov după îndelungi expertize, reproiectări şi 5 ani de contract. Din fericire, blocajele majore sunt depăşite, cum ar fi podul din nordul staţiei care a trecut printr-o expertiză interminabilă. Din păcate, cei de la Euroconstruct se mişcă slab şi, în ritmul de acum, ne aşteptăm ca lucrările să mai dureze 2-3 ani”, au scris, joi seară, pe Facebook, reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură.

Potrivit acestora, îngrijorătoare este lipsa de atenție la detalii.

„Dincolo de aspectele grosiere, ceea ce ne declanşează OCD-ul şi ne creşte tensiunea este lipsa aproape cu desăvârşire a atenţiei la detalii din partea proiectanţilor dar şi a responsabililor CFR care aprobă documentaţia tehnică. Dacă în prima captură vedeţi situaţia iniţială unde stâlpii catenarei (liniei de contact electric) erau frumos aranjaţi între linii, în a doua fotografie ei tronează pe peron, încurcând călătorii. Cascadorii râsului: stâlpii sunt puşi corect, între linii, în zona copertinei”, au mai transmis specialiştii organizaţiei.

Potrivit acestora, acest element de ergonomie aparent inofensiv este ştiut în CFR: „Din informaţiile noastre, au existat cereri de schimbare inclusiv din interiorul CFR dar decizia mai-marilor companiei a fost să le ignore invocând întârzierile de pe drumul critic din graficul de lucrări. Atenţie, vorbim de un proiect desenat în 2011. Acum 15 ani. Deci a fost timp berechet pentru corectarea detaliilor strâmbe”.

În plus, potrivit organizaţiei, accesul în pasajul pietonal subteran „este încă un exemplu perfect de design parazitar, cu acea balustradă de coteţ de culoare cel puţin îndoielnică, fie şi cu folosinţă temporară, care o înlocuieşte pe cea istorică din beton finisat lucios, cu inserţii metalice, nu doar mai blândă cu ochii, ci probabil mai trainică şi mai prietenoasă cu mediul şi cu oamenii care o ating”.

„Poate veţi spune că suntem chiţibuşari şi cârcotaşi dar, după ce antreprenorii şi autorităţile se moşmondesc ani întregi ca să modernizeze calea ferată, este cel puţin frustrant să ne alegem cu astfel de... soluţii. Vorbim totuşi de gara Braşov, una dintre cele mai importante din ţară, dacă nu chiar cea mai importantă după Bucureşti. Credem că atât obiectivul arhitectural în sine plus anexele sale, cât şi călătorii care-l folosesc, merită (mult) mai mult...”, se mai arată în postarea Asociaţiei Pro Infrastructură.

