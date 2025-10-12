Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista timp de 48 de ore în cazul unui atac, arată un sondaj Avangarde. Totodată, 58% cred că pericolul ca Rusia să atace intenţionat România este mic sau foarte mic/inexistent. În acelaşi timp, doar 28% cred că România ar trebui să apere Moldova în cazul în care aceasta ar fi atacată.

Conform sondajului Avangarde, la întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere Armata Română are capacitatea de a rezista 48 de ore, în cazul unui atac, aşa cum se specifică în regulamentul NATO?”, 49% au răspuns negativ, 35% au răspuns afirmativ şi 16% nu ştiu sau nu răspund.

De asemenea, 58% se declară de acord cu solicitarea NATO de creştere a cheltuielilor pentru înarmare a tuturor ţărilor membre, deci şi a României, iar 30% nu sunt de acord cu acest lucru.

Totodată, 48% consideră că nu ar fi o idee bună reintroducerea stagiului militar obligatoriu, în timp ce 43% afirmă că ar fi o idee bună.

La întrebarea „Dumneavoastră personal consideraţi că în cazul în care drone fără pilot mai intră în spaţiul aerian al României ar trebui ca acestea să fie doborâte?”, 44% au răspus „cu siguranţă da”, 41% - „în funcţie de situaţie”, 8% au răspuns „mai degrabă nu” şi 2% „cu siguranţă nu”.

Conform sondajului, 42% afirmă că, în prezent, pericolul ca Rusia să atace intenţionat România este mic, iar 16% cred că acest risc este foarte mic sau nu există. În schimb, 4% cred că pericolul este foarte mare, iar 29% consideră că acesta este mare.

De asemenea, 58% consideră că Guvernul României gestionează prost capitolul Apărării Naţionale şi 22% cred că Executivul face bine acest lucru.

La întrebarea „În situaţia în care Federaţia Rusă ar ataca Republica Moldova credeţi că România ar trebui să trimită trupe pentru a o apăra?”, 55% au răspuns negativ, 28% au dat un răspuns afirmativ, iar 17% au afirmat că nu ştiu sau nu au răspuns.

Potrivit aceluiaşi sondaj, 75% consideră că, având în vedere situaţia geo-militară a României din această perioadă, Ministerul Apărării Naţionale ar trebui să fie condus de „un ofiţer superior în retragere cu calităţi profesionale recunoscute”, iar 11% - de un civil.

Sondajul Avangarde „Percepţii asupra capacităţilor Armatei Române” a fost realizat în perioada 6-10 octombrie, telefonic, pe un eşantion de 920 de persoane. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

Editor : B.E.