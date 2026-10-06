Sondaj MAI: 95% dintre români ar folosi RO Wallet. Ce documente vor în aplicația de identitate digitală

Un sondaj realizat de Ministerul de Interne, la care au răspuns peste 3.000 de persoane, arată că 95% dintre românii chestionaţi ar folosi RO Wallet, portofelul pentru identitate digitală al României. Peste 90% dintre ei îşi doresc cartea de identitate, permisul de conducere şi cardul de sănătate în aplicaţie, iar peste 70% afirmă că le-ar folosi la controlul în trafic, la ghişeele instituţiilor publice, la medic sau la farmacie şi la bancă.

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marţi, stadiul proiectului RO Wallet şi rezultatele sondajului naţional privind portofelul digital.

Sondajul a fost realizat în perioada 13 – 27 septembrie 2026 şi a strâns 3.065 de răspunsuri complete.

„Rezultatele arată un interes foarte ridicat: 85% dintre respondenţi spun că vor folosi sigur aplicaţia, iar alţi 10% că probabil o vor folosi. Doar 3% preferă în continuare documentele pe hârtie”, a transmis Ministerul de Interne, într-un comuncat de presă.

Cartea de identitate (96%), permisul de conducere (94%) şi cardul de sănătate (92%) sunt documentele pe care cetăţenii şi le doresc cel mai mult în RO Wallet.

Respondenţii ar folosi aplicaţia mai ales la controlul în trafic (89%), la ghişeele instituţiilor publice (84%), la medic sau la farmacie (79%) şi la bancă (78%). În străinătate, 92% ar folosi RO Wallet în călătorii şi la frontieră.

„Încrederea depinde de controlul asupra datelor personale. 84% dintre respondenţi vor să vadă un istoric cu cine le-a verificat datele şi când, 80% cer deblocare cu amprentă sau PIN, iar 77% vor să aleagă exact ce date arată şi cui”, se mai arată n comunicat.

Securitatea şi protecţia datelor este şi cea mai frecventă sugestie primită (24% dintre cei care au scris o sugestie).

„Rezultatele sondajului confirmă că cetăţenii îşi doresc o platformă sigură pentru gestionarea documentelor lor. Aceştia vor să poată folosi aplicaţia atât în România, cât şi în spaţiul Uniunii Europene.Construim RO Wallet pornind de la un principiu esenţial: fiecare cetăţean decide ce date transmite, cui le transmite şi în ce scop. În acelaşi timp, utilizarea aplicaţiei rămâne privată — nimeni nu poate vedea dacă o persoană foloseşte RO Wallet, unde îl foloseşte sau în ce scop”, a declarat chestor de poliţie Răzvan -Iulian Jiga, director DGCTI -MAI.

Calendarul lansării RO Wallet:

31 octombrie 2026 – mediul de testare (sandbox) şi aplicaţia mobilă de test devin disponibile pentru partenerii care vor integra RO Wallet.

Ianuarie 2027 (Etapa 1) – înrolare la distanţă pentru titularii cărţii electronice de identitate (CEI), prin citirea cipului cu NFC şi PIN-ul cardului.

Trimestrul III 2027 (Etapa 2) – înrolare pentru titularii cărţii de identitate clasice, prin verificarea identităţii în prezenţă.

„În prezent, echipa lucrează la emiterea şi verificarea datelor de identificare (PID), la interfaţa aplicaţiei, la sistemul central şi la aplicaţiile pentru Android şi iOS. Documentaţia tehnică este publicată şi actualizată continuu pe GitHub”, se mai arată îîn comunicat

RO Wallet va fi prezentat şi la EUDI Wallet Launchpad 2026, evenimentul Comisiei Europene dedicat portofelelor naţionale, care are loc la Bruxelles în 29 – 30 octombrie.

RO Wallet este portofelul european de identitate digitală (EUDI Wallet) al României, dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne în baza Regulamentului (UE) 2024/1183 (eIDAS 2). Aplicaţia permite cetăţenilor să îşi păstreze pe telefon documentele oficiale, să îşi dovedească identitatea online şi offline, în România şi în Uniunea Europeană, şi să semneze electronic. Datele de identitate sunt emise la cel mai înalt nivel de asigurare prevăzut de legislaţia europeană.

Editor : B.E.