Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Roma, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko

Sorana Cîrstea a câștigat sfertul de finală al turneului WTA 1.000 de la Roma, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko în două seturi, 6-1 și 7-6. Potrivit Digisport.ro, Sorana Cîrstea a ajuns pe locul 21 mondial.

În turneul WTA 1.000 de la Roma, Sorana Cîrstea a reușit să obțină o victorie împotriva liderului mondial, Aryna Sabalenka, în turul al treilea.

În optimile de finală, sportiva din România a trecut de Tatjana Maria, tot în două seturi, 6-2, 6-0.

Digisport.ro arată că, până în prezent, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 289.000 de euro. Dacă va câștiga turneul, sportiva ar putea încasa până peste un milion de euro.

