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Sorin Grindeanu, la finalul ședinței PSD: „Anul viitor trebuie să crească pensiile”. Ce a spus despre salariul minim pe economie

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Sorin Grindeanu a subliniat, la finalul ședinței conducerii PSD de luni, că este „obligatoriu” ca anul viitor să crească pensiile și a adăugat că „susține de principiu” și creșterea salariului minim pe economie, însă a punctat că aceste teme vor fi dezbătute odată cu momentul în care va fi aprobat bugetul pe anul 2027. Liderul PSD a prezentat și prioritățile miniștrilor social-democrați pe termen scurt. 

Sorin Grindeanu a susținut, luni, o conferință de presă, la finalul ședinței săptămânale a Biroului Permanent Național al PSD. Printre prioritățile imediate stabilite de social-democrați în ședința de luni se numără:

  • prezentarea, în două săptămâni, a modului în care vor fi făcute comasări de instituții, agenții și companii ale statului;
  • să se vină cu „o propunere unitară” pentru indemnizațiile din Consiile de Administrație. Propunerea lui Sorin Grindeanu este ca suma maximă pentru un membru de Consiliu de Administrație să nu depășească salariul mediu pe economie;
  • prezentarea, săptămâna viitoare, a primului draft de proiect pentru reforma administrației publice locale;

În cadrul acestei conferințe, Sorin Grindeanu a mai fost întrebat dacă pensiile vor exista creșteri de pensii în anul 2027, însă a adăugat că un răspuns concret va veni în momentul în care va fi finalizat bugetul pe anul 2027. 

„Cred că am explicat și în mod sigur scrie în programul de guvernare că anul viitor trebuie să crească pensiile. Este obligatoriu. Acest lucru trebuie să se întâmple. Toate lucrurile legate de buget, taxe, sau că sunt dezbateri legate de anumite taxe mai mari la anul, vor fi discutate odată cu aprobarea bugetului. Ne dorim să creștem pensiile, să nu avem taxe mărite. Aici cred că am fost cât se poate de clar. Nu e loc de nuanțe. Odată cu bugetul, vor fi văzute aceste lucruri, aceste indexări, în buget”, a declarat Sorin Grindeanu.

În plus, jurnaliștii l-au întrebat pe liderul PSD ce se întâmplă cu salariul minim. Dacă în cazul pensiilor a fost tranșant, în acest caz, liderul social-democraților a spus că este o măsură pe care „o susține de principiu”.

„Trebuie discutat așa cum am spus în cazul pensiilor. Să discutăm aplicat atunci când vom avea buget. Vom discuta la sfârșitul lunii noiembrie, început de decembrie (...) În ședința de guvern, premierul le-a cerut miniștrilor să trimită tot ceea ce ține de cheltuielile și de sumele care sunt necesare, pe de-o parte, pentru funcționare până la sfârșitul anului, pe de altă parte, facturi, investiții, lucruri care n-au fost prinse în buget (...)  O să facem această discuție detaliată, susținem de principiu această creștere, dar discuția detaliată va veni la buget”, a explicat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a subliniat, în plus, că nu vor crește taxele în anul 2027.

Editor : M.G.

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