Spargeri ca-n filme la câțiva kilometri de București. Un hoț cu cagulă a intrat în trei locuințe într-o singură noapte. Într-una dintre case a căutat printre lucruri în timp ce proprietarul și familia lui dormeau. A furat bani și bijuterii, iar polițiștii încă îl caută. Localnicii spun că le e teamă după ce s-a întâmplat. Cazul vine în pragul vacanțelor de sărbători, iar polițiștii le recomandă celor care pleacă de acasă să ia măsuri pentru a-și proteja locuințele.

Proprietar: Asta e poarta pe care am găsit-o deschisă. Eram în casă, împreună cu familia. Nu am auzit absolut nimic. Faptul că îți intră cineva în casă și se plimbă nestingherit o bună bucată de timp.

Totul s-a întâmplat la câțiva kilometri de Capitală, într-o localitate din județul Ilfov. Un hoț a intrat în casa unei familii cât timp părinții și copiii dormeau la etaj. Dimineața, proprietarul a descoperit furtul.

Proprietar: A lucrat foarte meticulos, dacă pot să zic așa. A scos portofelul din geantă. A luat banii din portofel, a închis portofelul, l-a pus înapoi în geantă. Nu au dispărut obiecte voluminoase. Au dispărut doar bani și bijuterii.

În altă parte a casei, proprietarul a găsit un indiciu care l-a făcut să verifice și curtea.

Proprietar: Am văzut mufa asta de la camera de luat vederi, scoasă. Am ieșit în curte, că mai am și acolo o cameră de luat vederi, am văzut că și mufa camerei din curte era scoasă. Asta e cea de-a doua cameră, pe care am găsit-o smulsă, din mufe, de acolo. Asta și cea din casă, și el a fost surprins de luat vederi pe care o am sus, pe balcon.

Isabella Neagu - jurnalist Digi24: Era trecut de miezul nopții, iar cei mai mulți dintre localnici dormeau, când făptașul abia ieșea din locuința pe care o spărsese. Se plimba liniștit pe această stradă, iar undeva, mai departe, pe un câmp, s-a oprit. Acolo a aruncat cagula și mânușile pe care le folosise.

Proprietarul a vorbit și cu vecinii. Abia atunci a aflat că, în aceeași noapte, și alte două locuințe fuseseră călcate de același hoț.

Proprietar: Fiind o comunitate restrânsă, oamenii își pun întrebări. O stare, cumva, de temere, de panică, având în vedere ceea ce s-a întâmplat. Faptul că îți intră cineva în casă și se plimbă nestingherit o bună bucată de timp. În timp ce sunteți în casă cu familia și, bineînțeles, stai liniștit.

Polițiștii încă îl caută pe bărbat. Înaintea vacanței de sărbători, le recomandă celor care pleacă de acasă să-și ia măsuri de siguranță.

Andreea Balaș - purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov: Evitați să anunțați pe rețelele sociale perioadele în care sunteți plecați de acasă și nu publicați fotografii sau informații care pot indica faptul că locuința este neocupată. Înainte de a pleca în vacanță, verificați dacă ați încuiat corespunzător ușile și ferestrele, inclusiv pe cele de la balcon sau alte căi de acces. Montați sisteme de supraveghere video și sisteme de alarmare antiefrație, care pot contribui la descurajarea persoanelor rău intenționate și la identificarea acestora.

În primele zece luni ale acestui an, polițiștii au înregistrat peste 8.500 de furturi din locuințe în România.

Editor : A.P.