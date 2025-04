Primăvara își face simțită prezența la doar 5 kilometri de Târgu Jiu, acolo unde mii de narcise sălbatice oferă, an de an, un adevărat spectacol vizual. Vremea frumoasă le-a priit florilor care pot fi doar admirate, nu și culese. Zona a fost declarată rezervație naturală protejată în 2007, așa cei care rup florile riscă până la 10.000 de lei amendă.

Pentru că vremea a fost caldă, Poiana Narciselor din Târgu Jiu a înflorit mai devreme anul acesta, cu două săptămâni. Astfel că, florile își așteptă vizitatorii de Sărbătoarea Narciselor.

Marcel Romanescu, primarul munipiului Târgu Jiu: E o tradiție ca imediat după 1 mai, prima duminică de după 1 mai să sărbătorim narcisele în acea zonă. În acest an, ținând cont de faptul că pe data de 4 mai vor fi alte evenimente, am considerat că pe data de 10 mai, așa cum am procedat și în anii trecuți, poate să fie sărbătorită narcisa.

Narcisele au fost incluse pe lista plantelor ocrotite de lege în Gorj, încă din 1994. Însă, în zonă, nu există niciun panou care să-i informeze pe oameni că nu au voie să rupă florile. Iar arbuștii s-au dezvoltat foarte mult, astfel că, în câțiva ani, florile ar putea fi afectate. Autorităţile spun că vor interveni, dar la toamnă, pentru a nu distruge florile.

Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: Chiar dacă mi-aș dori să am o astfel de floare în vaza de acasă, acest lucru este imposibil. Nu putem să rupem narcisele din rezervația de la Târgu Jiu. În caz contrar, riscăm o amendă între 5 și 10 mii de lei.

Mirela Stamate, reprezentant Poliția Locală Târgu Jiu: Este arie protejată, conform unei hotărâri de consiliu local, aprobată în anul 2007. Colegii noștri desfășoară periodic activități de patrulare în zona respectivă, pentru a informa pe cetățeni cu privire la obligațiile legale.

Locuitorii din Târgu Jiu spun că oamenii trebuie să aibă grijă de poiană.

Localnică: Îmi place, o știu din tinerețe. Mergeam acolo, e superbă!

Localnică: Sunt și ele suflete!

Reporter: Și nu trebuie rupte?

Localnică: Nu, în niciun caz.

Localnic: Narcisele sunt cele mai adevărate flori pe care le avem noi în momentele astea.

Localnic: Foarte frumoasă, da!

Reporter: Ați fost acolo vreodată?

Localnic: Nu. Păi o să mergem și noi acolo.

La marginea orașului Târgu Jiu, narcisele cresc pe o suprafață de 20 de hectare dintre care 5 ha aparțin primăriei, iar restul pe proprietăți private.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia