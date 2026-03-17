Live TV

Exclusiv Spitalele publice nu au centre de recuperare pentru dependenți după dezintoxicare. Ministru: Trebuie să luăm măsuri rapid

Carla Tănasie Data publicării:
Foto: Profimedia

Statul român rămâne în urma fenomenului drogurilor. În sistemul public nu există centre de recuperare pentru dependenți după dezintoxicare, iar tinerii care vor să se lase de droguri ajung de multe ori fără sprijin. La București, un ONG a făcut cu donații un astfel de centru într-un spital de stat, pentru pacienții care au nevoie de cel puțin o lună de recuperare. Centrul a costat 120 de mii de euro.

 

Centrul a fost făcut de Asociația Zi de bine la Spitalul Sfântul Stelian din Capitală, un ajutor vital pentru tinerii români care nu au unde și cum să facă recuperare. Andrei are 24 de ani și este internat la spitalul sf Stelian de 7 zile. Consumă droguri de la 15 ani. Acum are 24.

„Eram în anturaje foarte proaste, se consuma, consumam și eu și am ajuns să consum sș singur. Devenind dependent nu mai știam cine sunt eu”, spune tânărul.

Andrei are acum un obiectiv.

„Să mă pun pe picioare, să aflu cine sunt eu mai exact, pentru că eu pe acele substanțe eram un alt om”, spune el.

Iar acest centru spune că îl ajută.

„Chiar ajută și prin tratament și prin anumite activități. De exemplu, acum am venit de la sală, facem anumite activități, sală, psiholog”, spune el.

Personalul medical a fost instruit de personalul de la spitalul Voila din Câmpina, care are deja o experiență de 2 ani.

„În compartimentul de toxicomanie în fază acută am avut 470 de pacienți”, spune managerul centrului Maria Popescu.

„Sistemul public din România nu acoperea ultima etapă de tratament. Avem posibilitatea de a face detoxul în București în două spitale de stat, avem posibilitatea de a trata pacientul în ambulator, după o perioadă în care s-a stabilizat. Dar pentru tratamente de tip post cură nu aveam opțiuni în sistemul public”, spune medicul specialist psihiatrie Pop Prefit Joseph.

Medicii spun că adevăratul ajutor pentru tinerii cu adicții sunt aceste centre de recuperare, nu pedepsele cu închisoarea.

„Politicieni din toate partidele au propus, unul după altul, au propus legi tot mai abusrde în problema drogurilor, legi care aveau un singur răspuns: mai multă pușcărie. Războiul în care tratamentul începe cu o scurtă vizită la camera de gardă și continuă cu drumul spre arest. Ne aflam aici pentru a oferi o alternativă la acest razboi”, spune medicul Eugen Hrișcu. 

Autoritățile de la cel mai înalt nivel promit implicare și programe speciale pentru cei care ajung consumatori de droguri, pentru a-i ajuta să se recupereze.

„Fiecare dintre noi la rândul nostru să ne implicam într-o cauză în care credem pentru a face din România o țară mai bună, o țară care își iubește și respectă copiii”, transmite și prima doamnă Mirabela Grădinaru

„Cifrele ne arată că intervenția noastră trebuie să fie mai accelerată. Suntem de multe ori în situațiile în care tratamentul nu vine neapărat în timpul în care ar trebui să vină”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. 

Iar pentru cei care vor să încerce vreodată substanțe interzise, Andrei, care acum e în recuperare, are un sfat: „Nu consumați nici de curiozitate, pentru că acea curiozitate vă va duce spre alte curiozități tot în lumea asta și veți rămâne blocați.”

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

